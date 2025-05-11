Putin'den ateşkes kararı: İstanbul'da görüşmelere başlamayı öneriyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, gece saatlerinde yaptığı açıklama ile Ukrayna savaşında ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Putin, 'Biz zaferimizi ilan ediyoruz ve 3'üncü kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz. Türkiye barış için çok çabaladı. Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını öneriyoruz.' dedi.Putin, konuşmasının devamında şu cümleleri kullandı;5 Mayıs ateşkesini Kiev bozmuştu. Ukrayna ile konuştuk. İnsanların bu çatışmalara odaklandığının farkındayız. Ateşkes ile ilgili çok teklif olmuştu. Zaman zaman bazı haklar da ihlal edilmişti. Başkan Trump'la birlikte yeniden görüşmeler yapıldı. Biz, zaferimizi ilan ediyoruz ve 3'üncü kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz. Ateşkes anlaşmasında saldırıları da göz önünde bulundurduk. Rusya bölgesine yapılan saldırıların farkındayız. Bazı önlemler aldık ve ateşkes anlaşmaları yapmaya çalıştık. 2022'de de denemiştik ama her şeye rağmen konuşmalarımızı sürdürdük.Putin ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın bir görüşme planladıklarını söyleyerek, 'Türkiye barış için çok çabaladı. 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz. Türk mevkidaşlarımızla da konuşmuştuk. Onlarla da gelişmeleri organize etmeye çalıştık. Görüşmelerde ortak anlaşmaya vardık. Yarın Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planlıyoruz. Bize bu fırsatı vermeleri çok güzel. Ukrayna'daki durumu çözmek isteyen insanların olması çok güzel' diye konuştu.