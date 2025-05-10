İstanbul'da 4 adrese silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli yakalandı

Beykoz'da farklı tarihlerde 4 ayrı ev ve iş yerine, silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat ele geçirilen şüpheli, adli kontrol şartıyla, serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 5,6,7 ve 28 Nisan tarihlerinde Soğuksu ve Acarlar Mahalleleri'nde 4 ayrı ev ve iş yerine silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine şüpheli veya şüphelilerin yakalamak için çalışma başlattı.Yürütülen çalışmalar neticesinde olayları gerçekleştirdiği belirlenen M.Ö. isimli şüpheli, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.C.D. isimli bir kadının da gözaltına alındığı operasyonda evde yapılan aramalarda yivsiz tüfek, 11 şarjör, 10 kutu havalı tüfek mermisi, 3 dürbün, 1 susturucu, 2 kutu temizleme aparatı, 2 adet yere sabitleme aparatı ile tahta üzerinde bulunan hedef kağıtları ele geçirildi.Yapılan araştırmalarda şüpheli ile mağdurlar arasında herhangi bir husumet bulunmadığı belirlendi.Şüpheliyle birlikte yakalanan C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken M.Ö. 29 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.