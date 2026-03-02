Cevdet Yılmaz ' Ekonomimizin Temelleri Sağlam '

İsrail, ABD desteği ile İran'a saldırdıktan sonra büyüyen jeopolitik olayların küresel ekonomileri ve Türk ekonomisini de nasıl etkileyeceği piyasanın odağına oturdu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin dışsal şoklara karşı dayanıklılığına dikkati çekti.Ekonominin geçmişte pek çok sınamadan başarıyla geçtiğini vurgulayan Yılmaz, 'Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti.' ifadelerini kullandı.Cevdet Yılmaz, bölgede yaşanan jeopolitik gerilimlerin ekonomik yansımalarına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda.Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir.SPK, belirsizlik ve riskin artması nedeniyle piyasadaki aşırı oynaklığı frenlemek için açığa satışa geçici yasak getirdi. Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemleri, 2-6 Mart tarihleri rasında seans sonuna kadar yapılamayacak.Gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesinin kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına, Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 17'nci maddesi uyarınca kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince özkaynak koruma oranının asgari yüzde 35 olması hususundaki hükmün, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve müşteri taleplerini de olabildiğince gözeterek, 6 Mart 2026 tarihi seans sonuna kadar işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranı asgari yüzde 20 olacak şekilde esnek olarak uygulanabilmesine karar verilmiştir.Döviz kuru ani yükselirse herkes dolar/euro almak isterse fiyat daha da yükselebilir anlayışı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bu durumu kontrol altına almak için adım attı.Merkez Bankası, ABD-İran arasındaki saldırılar nedeniyle kurlarda yaşanabilecek oynaklıkların engellenmesi için Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satış işlemlerine başlanacağını açıklayarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.Merkez Bankası ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verileceğini duyurdu.Vadeli döviz alım-satım işlemleri, bir para biriminin diğer bir para birimi karşısında önceden belirlenmiş bir vade sonunda gelecekteki değerini bugün itibarıyla üzerinde anlaşılan fiyattan alma veya satma yükümlülüğü getiren bir türev üründür.Bankalar TCMB'den sağladıkları vadeli döviz uzun pozisyonları tezgâh-üstü piyasalarda reel sektöre veya yurt dışı piyasalarda satış yönünde devredebilecektir. Bu bakımdan ürün yurt içi finansal piyasalarda dönem dönem yaşanan dalgalanmalar karşısında artabilen hedge davranışının piyasa oynaklığı üzerindeki etkisini dengelenmede katkı sağlayacaktır.İlgili ürünün döviz kurlarında gözlenen oynaklıkları yumuşatma yoluyla mevcut politikalara destekleyici yönde yarar sağlayarak fiyat istikrarına katkı verebileceği de değerlendirilmektedir.Alınan karar, döviz piyasasında daha dengeli ve kontrollü bir ortam oluşturmayı amaçlıyor.