İsrail'den Lübnan'a Saldırı! Göç Başladı...

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Lübnan'ın güneyi ile Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla yerleşim biriminin hedef alınacağını duyurdu, bu bölgelerde yaşayanlara evlerini derhal boşaltmaları yönünde çağrıda bulundu.Waweya, söz konusu yerleşimlerde yaşayanların en az 1000 metre uzaklıktaki açık alanlara gitmeleri çağrısında bulundu.İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı.İsrail'in saldırı tehdidiyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar, yollarda yoğun trafik oluşturdu.İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.ABD ve İsrail'in İran'a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan'dan ilk kez İsrail'e saldırı düzenlenmişti.Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'e gerçekleştirilen füze saldırılarını üstlenerek, saldırıların İran'ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in intikamı için yapıldığını açıkladı.Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirdi.Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Beyrut'taki Dahiye bölgesinde 20, güneyde ise 11 kişinin yaşamanı yitirdiği ifade edildi.Açıklamada Dahiye'de 91, güneyde ise 58 kişinin yaralandığı belirtildi.