İBB'ye soruşturmada yeni detay! Bodyguardlık yaparken şirket sahibi oldu

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen suç örgütünün yasa dışı faaliyetlerine yönelik ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.Çeşme'de bir gece kulübünde bodyguardlık yaparken tanıştığı Ahmet Çiçek'in kendi üzerine şirket kurdurduğunu belirten Furkan Yalçınkaya, bu şirket tarafından İBB'ye naylon faturalar kesildiğini, bankadan nakit çekilen paraların bavullarla Murat Kapki'nin Şişli'deki ofisine taşındığını söyledi. Yolsuzluk soruşturmasının birinci dalgasında gözaltına alınarak tutuklanan Ahmet Çiçek'in nişanlısı Meral Çakır da ifadesinde Ahmet Çiçek'in Murat Kapki ve Muhittin Palazoğlu'na naylon fatura kestiğini itiraf etti.Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla savcılığa ifade veren Furkan Yalçınkaya şunları söyledi:'Ben Ahmet Çiçek ile 2022'de Çeşme'de bir gece kulübünde Bodyguardlık yaparken tanıştım. Gece kulübüne sık sık geldiği için samimiyetimiz arttı. Bana kendisinin bazı yasal durumlardan dolayı şirket kuramadığını ve benim adıma şirket kurmak istediğini söyledi. Teklifini kabul ettim. Bana, 3R isimli şirketleri kurdurdu.Sonraki aşamada, bana zaman zaman para taşıttırdı. Ben, bu paraların naylon faturalardan kazanılan paralar olduğunu bilmeden taşıdım. Detaylandırmak gerekirse, Murat Kapki'nin Ferko'da bulunan ofisine, Murat Kapki'nin adamları şehmus ve emekli Polis Güngör isimli şahıs, Berat Kapki ve Serhat Kapki'nin de zaman zaman geldiği banka şubelerinde buluşarak elden nakit para taşıdım. 15.01.2024 tarihinde bizzat Serhat Kapki ile Halk Bank Beşiktaş şubesinde buluşarak bankadan nakit olarak çekmiş olduğum parayı, kendisine teslim ettim. Hatta yanında çanta getirmediği için şeffaf bir çuvalla arabasının bulunduğu yaklaşık 750 metre uzaklıktaki otoparka parayı taşıdım. Bu tarihlerdeki kamera görüntülerinde bu durum net olarak görünecektir. Yine aynı gün Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Katılım Bankası Mecidiyeköy şubelerinden parayı elden çekip kendisine teslim ettim. Bugünün sonunda bankalardan topladığımız paraları Ferko Plaza'nın ana girişine kadar taşıdım. Buradan Serhat Kapki ve Güngör isimli şahıslar paraları Murat Kapki'nin ofisine çıkardılar.Özellikle 2024 yerel seçimlerinden 3-4 ay öncesinden başlayarak seçimlere kadar bahsetmiş olduğum elden para çekme ve teslim etme işlemleri çok yoğunlaştı. Bunların haricinde Murat Kapki'nin yönlendirdiği kişilere veya kendi adamlarına çok kez para teslim ettim. Ferko'daki ofise para teslimatları genelde - 2. Kattaki otoparktan asansörle çıkarılarak yapıldı.Bir keresinde ofise çıktığımda, odasının yanında ayrı bir bölme vardı. Paraların buradan bavullarla çıktığını gördüm. Yine 26.02.2024 tarihinde Muhuttin Palzaoğlu'nun Bulgurlu Polis karakolunun yanında bulunan ofisine para dolu 1 bavul götürüp Serkan Yıldız isimli şahsa teslim ettim. Tüm bu anlattığım işlemleri Ahmet Çiçek'in yönlendirmesiyle yaptım. Bu paraların yasa dışı işlemlerle elde edildiğini bilmiyordum, bana bunu söylemedi.Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ahmet Çiçek'in nişanlısı Meral Çakır ise Ahmet Çiçek'in Murat Kapki ve Muhittin Palazoğlu'na naylon fatura kestiğini itiraf etti. 2. dalga operasyonda tutuklandıktan sonra itirafçı olup adli kontrolle serbest bırakılan Meral Çakır Şunları söyledi: 'Nişanlım Ahmet Çiçek, Murat Kapki ve Muhittin Palazoğlu'nun Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den almış olduğu işleri alt taşeron olarak kendisi yapıyordu. Ahmet Kültür A.Ş.'den parasını alamadığı için zor durumda kaldı. 2024'te Kapki ve Palazoğlu, Kültür ve Medya A.Ş.'den fazla para alabilmek için Ahmet Çiçek'e hizmet bedelinden fazla naylon fatura kestirdiğini nişanlım Ahmet Çiçek'ten duydum. Çiçek, fazla kesmiş olduğu faturaların KDV'sini belirli bir oranda komisyon olarak alıyormuş.'Ahmet Çiçek'e verilen bu 4 milyon liranın kendisine atıldığını söyleyen Meral Çakır, 'Ben de bu parayı batırdım' dedi. İkili arasında geçen Whatsapp mesajlaşmalarına da bu durum yansıdı. 7 Haziran 2024 tarihinde geçen konuşmada Çakır, 'Bana hep bile bile yapan söyledin. Yani her şeyi bana bilerek yaptın. Bu parayı da bilerek çaldın. Benim hayatımı alt üst yaptın' derken nişanlısı Çiçek ise, 'Çaldım da sana verdim. Allah aşkına coinde gitti' karşılığını verdi. Çakır devamında ise, ' Bir daha çaldığın paranın lafını etme' ifadelerini kullanıyor. Çakır'a ifadesinde bu yazışmalar da soruldu ve ifadesinde bu paranın Muhittin Palazoğlu'nun vergi kapaması için Çiçek'e verdiği 4 milyon lira olduğunu söyledi.