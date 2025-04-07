İstanbul yolu beyaza büründü: Yoğun kar yağışı!

Nisan ayının gelmesiyle birlikte bahar mevsiminin hissedilmesi beklenirken, karlı hava yeniden kendisini gösterdi.Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, Çanakkale'de etkisini göstermeye başladı. Nisan ayında gelen bu sürpriz kar yağışı, özellikle Gelibolu ilçesindeki Korudağ mevkisini beyaz örtüyle kapladı.SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADISabah saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede artıran kar yağışı, Çanakkale-İstanbul karayolu üzerinde yer alan Korudağ'da kış manzaraları oluşturdu. Beyaza bürünen dağlık alan, kartpostallık görüntüler sundu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.UYARILAR YAPILDIKar yağışının ulaşımı aksatmaması için Karayolları ekipleri hızla harekete geçti. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolun trafiğe açık tutulması sağlandı. Ekipler, sürücülere kış lastiği kullanmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.