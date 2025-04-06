Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Ege Bölgesinde de yağışlı havanın etkisi devam ediyor. Sıcaklıklar ise İzmir'de 19, Muğla ve Afyonkarahisar'da 14 derece ölçülüyor. Bölgenin Pazartesi gününü de benzer bir hava ile geçirmesi bekleniyor.Akdeniz Bölgesinde yağışlı bir hava hakim. Bu yağışlara zaman zaman gök gürültüleri de eşlik edecek. Antalya'da 19, Adana'da 21, Kahramanmaraş'ta 17 derecelik sıcaklık ölçülüyor. Yağışların pazartesi günü etki alanını daraltması bekleniyor.İç Anadolu Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava görülüyor. Gündüz sıcaklıkları bölgede en yüksek 16-17 derecelerde ölçülüyor.Karadeniz Bölgesinin de geneli sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklıkları 15 ile 20 derece arasında seyrediyor.Doğu Anadolu Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava görülüyor. Gündüz sıcaklıkları ise Kars'ta 14, Malatya ve Hakkari'de 18 derece ölçülüyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Bölgede gündüz sıcaklıkları ise 15 ile 20 derece aralığında seyrediyor.