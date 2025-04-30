Ehliyet yenilemede geri sayım başladı! Sürücülere kritik uyarı

1 Ocak 2016 tarihinde dağıtılmaya başlanan yeni tip sürücü belgelerine geçişte sona yaklaşılıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, eski tip ehliyetlerin geçerliliği 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra eski ehliyetle araç kullanan sürücüler hem yasal sorunlarla karşılaşacak hem de ağır para cezasına çarptırılacak.Şu ana kadar yaklaşık 31 milyon 643 bin sürücü ehliyetini yenidi. Ancak hala yaklaşık 4 milyon 237 bin kişi eski ehliyetini kullanmaya devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları işlemlerini son günlere bırakmamaları konusunda uyarıyor.Yenileme işlemini 31 Temmuz 2025'e kadar tamamlayanlar sadece 15 TL ödeyecek. Fakat bu tarihten sonra geç kalınması durumunda, özellikle B sınıfı ehliyet için ücretin 7 bin 438 TL'ye kadar çıkacağı bildirildi. Bu da gecikmenin vatandaşlara 7 bin TL'nin üzerinde ek maliyet getireceği anlamına geliyor.Vatandaşların randevu sistemi üzerinden il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden erken tarihli randevu alarak işlemlerini tamamlamaları önem taşıyor. Ehliyetinizi yenilemek için son tarih: 31 Temmuz 2025.