Vladimir Zelensky'den ateşkes yorumu: Manipülasyon girişimi

Ukrayna ve Rusya arasında süregelen savaş, 3'ncü yılında da tüm şiddetiyle sürüyor.Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beklenmedik bir karar aldı.Putin, 2'nci Dünya Savaşı Zaferi'nin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla 8 Mayıs 00.00'dan 11 Mayıs 00.00'a kadar geçici ateşkes ilan ettiğini açıkladı.Putin'in açıklamasının ardından Ukrayna lideri Vladimir Zelensky, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.Zelensky, Rusya'nın geçici ateşkes ilan etmesinin manipülasyon girişimi olduğunu söyledi.Zelensky, konuyla ilgili açıklamasında, “Şimdi yeni bir manipülasyon girişimi var: Herkesin nedense 8 Mayıs'a kadar beklemesi ve ancak o zaman ateşkes ilan edilerek sessizlik sağlanması isteniyor” ifadelerini kullandı.