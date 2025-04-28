Özgür Özel’in şovuna, çiftçilerden tokat gibi yanıt! “Mitingdeki traktörler, devletin çiftçiye sağladığı desteklerin göstergesi”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çiftçileri siyasi şov malzemesi olarak kullandığı Yozgat mitinginde, çiftçilerin zor durumda olduğuna yönelik iddialarına Yozgat'ın merkeze bağlı Baltasarılar ve Alemdar köyündeki çiftçilerden cevap geldi. Mitingde sıralanan traktörlerin devletin çiftçilere sağladığı imkanlar sayesinde alındığını ve tarımsal faaliyetten kazançlarından memnun olduklarını anlatan çiftçiler, devletin şimdiye kendilerine hep sahip çıktığını ve yanlarında olduğunu dile getirdi. İşte çiftçilerin anlattıkları:Baltasarılar Köyü Muhtarı Orhan Çağlayan: 2002'de inşaat işçiliğini bırakıp köye döndüm. Babamdan kalan traktörle başladım. Sonrasında devlet destekleriyle ikinci traktörümü aldım. Meydanlarda gösterilen traktörlerin hepsi devlet destekleriyle alınmış. Çiftçinin siyasete alet edilmesi yanlış.Alemdar Köyü Muhtarı Cevdet Ortak: 19 yıldır köyünde üretim yapıyorum. Üstelik köyümüz Yozgat'ın en kıraç ve arazisi kısıtlı köyü. Bin 500 dönüm ekilebilir alanımız var. Arazi parçaları küçük ama devletin verdiği desteklerle çalışıp kazanıyoruz. Yüz hayvanlık mandıram var. Çocuklarımı çiftçilikten kazandığım parayla evlendirdim. Para kazanamasak neden çalışalım? Şehirde memurdum istifa edip geldim, toprağımda kazanmıyorsam neden geldim. TKDK destekleriyle tarım aletlerimizi aldık. Traktörümüzü sıfır faizle yeniledik. Özgür Özel siyaset yapayım derken, bu işin reklamını yaptı. Öldük, bittik diyenleri canlı yayında tartışmaya davet ediyorum.Adem Çağlayan: 7 kardeşiz. Geçmişte bir traktörü güç bela almıştık. Şimdi ise devlet destekleriyle milyonluk traktörlere sahip olduk. CHP mitinginde gösterilen traktörler, aslında devletimizin çiftçiye sağladığı desteklerin göstergesi oldu. Allah devletimizden razı olsun.Ali Çelik: Geçmişte eşeği dahi alamayan insanlar, imdi devlet destekleriyle lüks traktörlere biniyor. O mitingde gösterilen traktörlerin çoğu da devlet desteğiyle alınmış. Hükümetimizden memnunuz.Bekir Ortak: 15 yaşından bu yana çiftçilik yapıyorum ve alın terimin karşılığını alıyorum. Şu anda 120 büyükbaş hayvanım var. Devlet destekleriyle traktörlerimizi yeniliyoruz. Her sene bir daire alıyorum. Çaresizlik yok, çalışan kazanıyor.Musa Pekel: Antalya'da 20 yıl muhasebecilik yaptıktan sonra köyüme döndüm. Devletin verdiği destekler sayesinde yatırımlarımı gerçekleştirdim. Muhasebecilikte 20 yılda kazanamadığımı köyümde çiftçilikte 4 yılda kazandım. Tarım ve hayvancılıkla kazançlı bir hayat kurduk. Gençlere tavsiyem köylerine dönsünler. Çünkü köyde birkaç yıllık üretimle dairesini alabilir. Çiftçi kendi işi gücünde. Siyasette meydanlarda işi olmaz.Bilal Efe Çağlayan: 17 yaşındayım. Çiftçiliği seviyorum. Babadan miras kalan topraklarda, modern traktörlerle çalışıp üretim yapıyoruz. Köyde de bilgisayarımız ve her türlü teknolojik alet var. Arkadaşlarıma da topraklarına sahip çıkmalarını tavsiye ediyorum.Beytullah Pekel: Devletimiz sayesinde lüks traktörlere biniyoruz. Gençlerimize çağrım: Toprağınıza sahip çıkın, üretin.Yakup Çınar: Eskiden tohumu elle saçıyorduk. Şimdi devlet desteğiyle aldığımız makinelerle saçıyoruz. Her işimizi kolaylaştırdılar.