CHP'li Bornova Belediyesi tarafından Abide-i Hürriyet Meydanı açıldı

CHP belediyeciliği, heykel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Belediyeler, heykel açılışları için kıyasıya bir mücadele içinde..COŞKUYLA AÇILDIİzmir'de Bornova'daki Abide-i Hürriyet Meydanı, İlber Ortaylı ve Deniz Yücel'in katıldığı törenle açıldı.Halk TV'nin programı Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar yayını içinde gerçekleşen açılışta, İlber Ortaylı kültür ve tarihe sahip çıkmanın önemine değinirken, Deniz Yücel adalet mesajı verdi.Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise özgürlük ve demokrasi için verilen mücadeleye vurgu yaptı ve meydanın sembolik zincirini kırarak açılışı taçlandırdı.'BÖYLE MEYDANLARA İHTİYACIMIZ VAR'Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, doğaya, şehir kültürüne ve gençlerin eğitimine özel vurgu yaparak, 'Binalara değil, böyle alanlara, meydanlara ihtiyacımız var. Özellikle çocuklar için. İstanbul, nüfus yoğunluğundan dolayı bir üniversite şehri olamaz ama İzmir ve Bornova olabilir. Kültüre, sanata ve doğamıza yatırım yapılmalı. Zeytin ağacı kesilmez, zeytinliklere sahip çıkılmalı. Bornova Belediyesi'ne bu güzel projeyi gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum.' dedi.Ortaylı, İzmir ve Bornova'nın köklü tarihi geçmişine de değinerek, 'İzmir, zulüm gören ve İtalyan, İngiliz, Fransız ya da Balkanlıların Avrupa'dan kaçanların gelip yerleştiği ve büyüdüğü bir yer. Ben Türkiye'nin tarihi yapısının sağlam olduğuna, millet iradesinin ise çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu değerlere sahip çıkmamız gerekiyor.' diye konuştu.'KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET'Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise İstanbul Şişli'deki kapalı bulunan Abide-i Hürriyet Parkı ve Anıtı'nı hatırlatarak, 'Bu parkın ve anıt, gerici 31 Mart Ayaklanması'nda şehit edilen ilericilerin yaşatılması için 1911 yılında yapılmış, Fatma Girik döneminde Şişli Belediyesi'nin logosuna da girmişti. Ancak iktidar tarafından bu park kapısına zincir vurularak kapatıldı. Bu anıtı, anlamını daha da derinleştirip Bornova'da yeniden açarak, ilerici görüşlerin kapatılamayacağını söylemiş oluyoruz.' dedi.ZİNCİR KIRDILARÖmer Eşki ve Deniz Yücel, törende Şişli'deki parkta bulunan anıtın zincirli olmasına atıfta bulunarak meydandaki sembolik zinciri birlikte kırdı.Törende 'Hak, hukuk, adalet' sloganları atılırken Eşki, 'Demokrasiye ve özgürlüklere vurulan zincirleri kırıyoruz.' dedi.Ömer Eşki, törenin sonunda Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Hektor üçlemesini betimleyen özel bir plaket, Deniz Yücel ve Serhan Askere ise Atatürk heykeli hediye etti.MEYDANDA NELER VAR?Yaşar Üniversitesi'nin hemen bitişiğinde Sanayi Caddesi ile Üniversite Caddeleri arasında bulunun Abide-i Hürriyet Meydanı, Osmanlı'da Meşrutiyet'e ve modernleşme hareketlerine karşı gerçekleşen 31 Mart Ayaklanması sırasında hayatını kaybedenleri anmak amacıyla tasarlandı.Birinci bölümde tarihteki 18 Türk Devleti ve kurucularına yer veriliyor. İkinci bölümde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin öncüleri ile 31 Mart Olayı'nda şehit edilen 71 kişinin temsili anıtı bulunuyor.Meydan ayrıca, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Truva Savaşı'nın simgesel kahramanı Hektor'un heykelleriyle oluşturulan üçleme, Orhun Yazıtları, Ulu Kayın Ağacı ve çeşitli tarihi figürlerin heykelleriyle sunuluyor.