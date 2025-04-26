İran'da şiddetli patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Yerel kaynaklar, patlamanın etkisiyle çevredeki yerleşim yerlerinin sarsıldığını ve patlama sesinin uzak kasabalardan dahi duyulduğunu bildirdi.Hormozgan eyaletinin kriz yönetim yetkilisi, "Birkaç dakika önce Şahid Recai Limanı'nda güçlü bir patlama meydana geldi. Sebebi şu anda araştırılıyor." dedi.İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim'in haberine göre, patlamanın limandaki idari binalardan birinde gerçekleştiği bildirildi. Daha sonra gelen bilgilerde, bir yakıt tankının henüz bilinmeyen bir nedenle infilak ettiği ve olay yerine acil müdahale ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.Liman yönetimi, güvenlik önlemleri kapsamında limandaki tüm operasyonların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve olayla ilgili ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapılacağını ifade etti. Limanda ciddi maddi hasar meydana geldiği bildirilirken meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 516 kişi yaralandı.İsrail merkezli Maariv gazetesinde yer alan habere göre İsrail ordu yetkilileri, İran'ın Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamayla ilgilerinin bulunmadığını açıkladı.