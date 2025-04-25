CHP'li Meclis üyesi Antalya'yı birbirine kattı... Polisin burnunu kırdı!

Olay Kepez ilçesi 75.yıl Caddesi 17 Nolu sağlık Ocağı önünde 23 Nisan gecesi saat 23:30 sularında yaşandı. Cadde üzerinde iki aracın karıştığı maddi hasarlı kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekip çalışma başlattı.Polisler kaza yeri incelemesi yapıldığı sırada Emre Atmaca alkollü şekilde olay yerine gelerek polislere hitaben, 'Ben CHP Genel Meclis üyesiyim. Caneri'de (Kepez İlçe Emniyet Müdürü) aradım. Bayan arkadaşım kaza yaptı ağlıyor. Hemen kazayı tutun. Karşı tarafla görüşeceğiz. Onları da s...., hayatlarını karartacağım' diyerek tehditler yağdırdı. Hakaret ve küfürlerine devam eden Emre Atmaca, kazanın tarafı Aykut Berkant Çetin isimli kişiye de 'Senin anını s.....' diyerek saldırıda bulundu.CHP'li Kepez Belediyesi Meclis Üyesi Emre Atmaca hakaretlerine devam ederek 07 BKF 709 plakalı aracın sol aynasına zarar verdi. Araçlar yolun soluna çekildiği sırada hızını alamayan CHP'li Meclis Üyesi Atmaca küfürler ederek polislere saldırdı. Polis memuru Alper Taşçı'ya karşı hakaretlerde bulunup küfür eden Atmaca'nın yüzüne yumruk attığı polisin burnu kırıldı.CHP'li Meclis Üyesi Emre Atmaca'nın hakaretleri ve saldırılarına devam etmesi üzerine polis takviye ekip istedi. Yaşananlar olay yerine gelen takviye ekibin yaka kamerası tarafından kayıt altına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan CHP'li Meclis Üyesi emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede verdiği ifadede, 'Ben, Gamze isimli kız arkadaşım iş yerime 50 metre mesafede kaza geçirmiş. Aramasıyla kaza yerine gittim. Kepez ilçe emniyet müdürünü aradım. Akşam alkol almıştım. Olanları kesik kesik hatırlıyorum. Cumhurbaşkanına hakaret ettiğimi hatırlamıyorum' diye ifade verdi. Anca tutuklanmaktan kurtulamadı. Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.