Ankara'da suya rekor zam! Yavaş ‘Sudan para kazanılmaz’ dedi 3 kat artırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı Meclis toplantısında, kentteki su tarifesine adeta rekor düzeyde bir zam kararı alındı. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından sunulan yeni kademe su tarifesi teklifi, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin red oylarına rağmen, CHP'li üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi.Yeni düzenlemeyle konutlarda ortalama suyun metreküp fiyatı 58,06 TL'den 156,19 TL'ye çıkarıldı. Bu artış oranı %169 olurken, 2019 yılında 5 TL olan su fiyatı baz alındığında, artış %3024 seviyesine ulaştı.Yeni tarifeye göre, su fiyatlarındaki değişiklikler şöyle:0–10 m³: %10 indirimle 41,37 TL → 37,23 TL11–15 m³: Değişmedi, 41,37 TL16–30 m³: 57,92 TL → 173,76 TL (3 kat artış)30 m³ üzeri: 74,88 TL → 374,40 TL (5 kat artış)İş yerlerinde ise 100 metreküp üzeri kullanımda suyun metreküp fiyatı 105,42 TL'den yüzde 100 artışla 210,84 TL'ye yükseldi.AK Parti ABB Grup Başkanvekili Murat Nihat Yalçın, zammın gerek Meclis üyelerine gerekse kamuoyuna önceden bildirilmediğini belirterek karara sert tepki gösterdi. 'CHP'li Meclis Başkanvekili bile zam detaylarını Meclis'te bizimle aynı anda öğrendi. 6 milyon Ankaralıyı doğrudan ilgilendiren böyle önemli bir konuda CHP grubu bile bilgilendirilmemiş. Bu, ciddi bir yönetim zafiyetidir,' dedi.Yalçın, 2019 yılında 5 TL olan suyun bugün 156,19 TL'ye çıkmasının sadece ekonomik değil, insani bir kriz olduğunu ifade etti. 'Bu sadece bir zam değil, vatandaşın yaşam hakkına doğrudan müdahaledir. Belediyecilik bu değil,' dedi.Yalçın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmeden önce suya indirim vaadinde bulunduğunu, sudan para kazanılmaması gerektiğini sıkça dile getirdiğini hatırlatarak şunları söyledi:'Sayın Başkan göreve gelmeden önce hepiniz şahitsiniz, tüm Ankaralılar şahittir: 'Su Allah'ın nimeti, sudan para kazanılmaz' dedi. Ama göreve geldiğinden bu yana her fırsatta suya zam yaptı. Bu büyük bir samimiyetsizliktir.'Nihat Yalçın, yapılan zammın boyutunu çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. 2019 yılında metreküp fiyatı 5 TL olan suyun bugün ortalama 156,19 TL'ye yükseldiğini söyleyen Yalçın, bunun yüzde 3024'lük bir artış anlamına geldiğini vurguladı. 'Bu sadece bir zam değil, vatandaşın yaşam hakkına doğrudan müdahaledir' dedi.Yalçın, zammın boyutunu döviz kurları ve enerji fiyatları üzerinden de karşılaştırarak şu değerlendirmeyi yaptı:Dolar artışına göre su fiyatı bugün 34 TL olmalıydıEuro artışına göre su fiyatı 34,62 TLBenzin artışına göre 35,61 TLDoğalgaza göre 29,13 TLElektrik artışına göre 24 TLBu hesaplamaların ortalamasına göre Ankara'da su fiyatının 30 TL civarında olması gerektiğini savunan Yalçın, 'Bugün 200 liraları konuşuyoruz. Bu kabul edilemez' dedi.