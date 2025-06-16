CHP'li belediye binlerce aileyi mağdur etti! 'Ev alacaktık kandırıldık'

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer döneminde başlatılan kooperatif eliyle kentsel dönüşüm modeli geride binlerce mağdur bırakarak çöktü.Belediye güvencesi verilen inşaatların durmasıyla birlikte sağlıklı konutlara kavuşma hayali ile kooperatife üye olan binlerce aile zor durumda kaldı. Mağdurlar CHP İzmir İl Başkanlığı ile Başkan Cemil Tugay'ın makamının yer aldığı Egemenlik Evi önüne siyah çelenk bıraktı.İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği üyeleri Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. 'Kandırıldık' diyen mağdurlar yaptıkları açıklamada, '2021'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ve dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer'in siyasi vizyonunun yansıması olarak kamuoyuna sunulan konut yapı kooperatifleri, başlangıçta bir kentsel umut olarak görülmüştü.Çünkü bu projelerin doğrudan belediyenin denetiminde yürütüleceği ilan edilmişti. Kamuoyuna bizzat zamanın belediye başkanı Tunç Soyer ve partinin en üst düzey yöneticisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından garanti verildi. Dönemin CHP Genel Başkanı ve Belediye Başkanları temel atma törenlerinde projenin garantörünün belediye olduğu sık sık vurgulamıştı.Ancak geçen zaman içerisinde, projelerde inşaata başlanmadığını, yönetimlerin usulsüz uygulamalara imza attığını ve sürecin ranta, kişisel zenginleşmeye ve siyasi korumaya dayalı bir düzen hâline geldiği acı şekilde görmüştür' diye konuştu.'Bu kirli yapının içinde, suç teşkil eden ve belgelenmiş durumlar bulunmaktadır' diyen mağdurlar, 'Bunlar arasında sahte sözleşmeler, yandaş firmalara aktarılan kaynaklar, iş yeterliliği olmayan ve siyasilerin kurdurduğu yeni şirketlerle yapılan ihaleler, denetim yapılmaksızın ödenen yüzlerce milyonluk avanslar ve üyelerin bilgisi dışında imzalanan ağır yükümlülükler içeren evraklar yer almaktadır' ifadelerini kullandı.Tüm bu süreçte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açık uyarılarının dikkate alınmadığını belirten mağdurlar, 'Aksine, kamuoyunu yanılttılar. Dolayısıyla Tunç Soyer, projelerin siyasi gözetimini üstlenen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gibi isimler, hukuki sorumluluk taşımaktadırlar.Bu nedenle haklarında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İş İnsanları Gaziemir, İş Alemi Yeni Yaşam ve İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifleri tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç içerisinde yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da bizlere hiçbir çözüm sunmadı' dedi.