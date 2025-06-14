İBB yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Rüşvet evinden zırhlı para kasası çıktı

Soruşturma kapsamında itirafçı olan bir ismin ifadeleri doğrultusunda, İmamoğlu'nun para kasalarından Adem Soytekin ve himayesindeki diğer isimlerin kullanımında olduğu belirlenen rüşvet evine emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir adet büyük boy zırhlı çelik para kasası ele geçirildi.Soruşturma kapsamında itirafçı olarak tahliye edilen müteahhit Seyfi Beyaz, savcılığa verdiği ifadesinde, Beylikdüzü'nde inşa ettikleri West Side projesinin iskânını alabilmek için İmamoğlu'nun para kasalarından Adem Soytekin'e 3 milyon TL verdiklerini anlattı. Parayı vermelerine rağmen iskânı alamadıklarını ifadesinde belirten Seyfi Beyaz, konuyu görüşmek üzere Adem Soytekin ile Beylikdüzü'ndeki bir kafede buluştuklarını söyledi. Kafedeki görüşme sırasında Soytekin'in, dönemin Beylikdüzü Belediyesi çalışanı olan Veysel Çelik'i yanına çağırdığını belirten Beyaz, Veysel Çelik'in görüşmede iskânı alabilmeleri için 100 bin TL daha vermeleri gerektiğini söyledi. Beyaz, '100 bin lira ödemeyi de yapınca iskânı aldık.' dedi.Seyfi Beyaz'ın ifadeleri üzerine Veysel Çelik isimli şahsa odaklanan savcılık, Çelik'i araştırmaya başladı. Veysel Çelik'in bir inşaat şirketinde genel müdür olarak çalışırken daha düşük bir maaşla Beylikdüzü Belediyesi'nde işe başladığı belirlendi. Çelik'in Adem Soytekin ile ilişkisi ve yolsuzluk örgütünün üst düzey yöneticilerinden İmamoğlu, Fatih Keleş, Murat Ongun ve Murat Çalık ile aynı sitede ikamet ettiği tespit edildi. Veysel Çelik'in, Adem Soytekin himayesinde suç örgütünün para tahsilatı işleriyle ilgilendiği değerlendirmesi yapıldı.Veysi Çelik hakkında derinleştirilen araştırmalarda Beylikdüzü'ndeki Botanika isimli konut projesinde Adem Soytekin adına kayıtlı bir daire için kira sözleşmesi yapıldığı, Çelik'in bu daire için bugüne kadar herhangi bir kira ödemesi yapmadığı saptandı. Saptamanın ardından söz konusu daireye emniyet ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, içinin boş olduğu görülen dairede bir adet büyük boy zırhlı çelik kasa ele geçirildi. Bu evde İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen suç örgütünün, suçtan elde ettiği paraları tasnif edip transferinin yapıldığı değerlendirilmesi yapıldı.