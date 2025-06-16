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WhatsApp güncelleniyor! Artık belgeleri tarayıp paylaşabileceksiniz

WhatsApp, kullanıcıların telefon kameralarını kullanarak doğrudan uygulama içinden belge taramasına ve bunları PDF olarak paylaşmasına olanak tanıyacak yeni bir belge tarama özelliği üzerinde çalışıyor.

Ekleme: 16.06.2025 - 14:30 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:31 / Editör: Fehmi Öztürk
WhatsApp güncelleniyor! Artık belgeleri tarayıp paylaşabileceksiniz
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Daha önce iOS versiyonunda görülen belge tarama özelliği, şimdi Android kullanıcıları için de geliştiriliyor.

OTOMATİK VE MANUEL TARAMA MODLARI

Yeni WhatsApp belge tarama özelliği, uygulamanın belge paylaşım bölümüne entegre edilecek. Kullanıcılara manuel ve otomatik olmak üzere iki farklı mod sunulacak.

Manuel mod, kullanıcılara fotoğrafın ne zaman çekileceği konusunda tam kontrol sağlarken, otomatik mod ise belge kenarlarını kendisi algılayıp kullanıcı müdahalesi olmadan görüntüyü yakalayacak. Bu, hızlı tarama ihtiyacı duyanlar için pratik bir seçenek olacak.

WhatsApp güncelleniyor! Artık belgeleri tarayıp paylaşabileceksiniz


ANINDA PDF'E DÖNÜŞÜM VE UÇTAN UCA ŞİFRELEME

Bir belge tarandığında WhatsApp, onu anında bir PDF dosyasına dönüştürecek. Bu işlem, tamamen cihaz üzerinde gerçekleşecek ve taranan belgeler yerel depolama alanında güvenli bir şekilde saklanacak.

Oluşturulan PDF dosyası, daha sonra doğrudan sohbet veya grupta paylaşılabilecek. Güvenlik ve gizliliği ön planda tutan WhatsApp, bu özellik kullanılarak taranan ve paylaşılan tüm belgelerin uçtan uca şifreleneceğini de belirtiyor.