Özgür Özel’e darbe! Mehmet Sevigen’den olay sözler: Kemal Bey’in etrafında birlik olundu

Beyaz TV'de Türker Akıncı'nın sunumuyla ekranlara gelen ‘Şimdi Ne Olacak?' programının bu haftaki konuğu Mehmet Sevigen oldu. Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde yaşadığı sürece dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Sevigen'in satırbaşları:



'KEMAL BEY GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMEDİ'



Eskiden Kemal Bey umudu kesmişti, herkes partinin yanındaydı. Şimdi partiyi tekrar alacağız deyince Kemal Bey'in etrafında bir birlik beraberlik olunca partiyi ister istemez duygusal olarak bölünme noktasına giderken fiziksel de bölünecek endişesi vardı. Ekrem Bey de bir mektup yazarak Kemal Bey'le görüşmek istedi. Birkaç defa görüşmek istedi, Kemal Bey kabul etmedi.O görüşmeyi Istanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili de Allah rahmet eylesin Manisa Belediye Başkanımızın cenazasında Sayın Başkanım Ekrem Bey hem mektup yazdı. Hem de 3-4 milletvekili aracılığıyla zaten yapılıyor bu. Hem bayram biliyorsunuz. Hem de 5 tane yeni belediye başkanımız gözaltına alındı.Hem de Ekrem Bey'in böyle bir talebi olunca Kemal Bey de gitti onlarla görüşme yaptı. Orada Ekrem Bey'in söyledikleri Ya size yapılan bir de bu kaset olayı var biliyorsunuz en son. Bu kaset sanki Kemal Bey'i işte her şeyi kabul etmiş mağlup olmuş duruma düşürecekken Ekrem Bey'i, böyle kendine gelen bir telefonu deşifre ediyor , anlatıyor gibi çok zor durumda bıraktı. Hatta Kemal Bey kendi yakın arkadaşlarından bir tanesini çağırıp Ya nasıl yapıyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Böyle bir olay olur mu? Bu kaset en çok bize zarar verdi. Yani iki kişinin görüşmesini sanki kayda alıp ya da açıp diyofona basıp dinletip şeyi anlatır gibi, topluma dağıtır gibi böyle FETÖ taktiği gibi bir olay olunca Ekrem Bey buradan büyük zarar gördü. Yani aslında Kemal Bey görünce bir de trollerin bu kayyumla ilgili olunca Kemal Bey'e saldırmaları, küfür etmeleri, asacağız masacağız demesi, Özgür Bey'in de Kemal Bey'e sahip çıkmaması partide böyle ciddi gerginlik yaratmıştı, ikiye bölünmüştü.Bu bayram bu olayı biraz yumuşatır. Yumuşatır ama bunun sonucu birlik beraberlik olacağını zannetmiyorum. Birlik beraberlik şöyle olur. Kurultay, 30'undan sonra daha rahat konuşuruz. Buradaki olay, Kemal Bey'in yanında bir milletvekilleri var. Kemal Bey'in yanında parti meclis üyeleri var. Eski belediye başkanları nasıl bu yönetim görev vermedi? Şimdi o çocuklar siyaset yapmak istiyor. Onlar diyor ki şimdi biz bıraktığımız zaman tamamen Özgür Bey bizi de bu dönem milletvekili yapmayacak. Daha önce belediye başkanı yapmadığı gibi böyle bir endişe de var. Çünkü herkes siyaset yapmak istiyor. En doğal hakları. Tayyip Bey bu yaşa gelmiş herkes diyor ki şey yapıyor, aday olmaya nasıl mücadele ediyor. Tekrar Türkiye yönetmeye talip. Devlet Bey genel başkanlıkta. Yani bütün herkesin siyaset yapmak isteyen insanların hep hakkıdır. Bunu doğal karşılamak lazım. Kemal Bey'in arkadaşlarını da doğal karşılıyorum ve Kemal Bey eğer verilirse yani mutlak butlan diye bir mantık kurmuşlardı 30 Haziran'da. Ya siz yönetin ya da işte mahkemeden orada üçlü karar çıkar. Bir karar der ki hemen Kurultay'a götürün 15 günde. Böyle bir heyet atanır.