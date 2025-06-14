ÇAKIR tam isabet! Selçuk Bayraktar paylaştı

Baykar ve Roketsan işbirliğiyle geliştirilen "ÇAKIR" yeni nesil seyir füzesinin AKINCI ile yapılan test görüntüleri paylaşıldı. Hedefi tam isabetle vuran ÇAKIR seyir füzesinin test görüntülerini Selçuk Bayraktar paylaştı.

İran ve İsrail arasında gerçekleşen füze saldırıları sıcaklığını korurken Türkiye'nin milli savunma gururu AKINCI'dan bir test paylaşımı geldi.BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından paylaşılan milli yeni nesil seyir füzesi Çakır'ın test videosuna beğeni yağdı.Bayraktar AKINCI, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Çakır seyir füzesinin gerçekleştirilen başarılı testi milli savunma sanayinin önemine bir kez daha dikkat çekti.Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkan 'KAYI01' adlı AKINCI TİHA yüzlerce kilometre ötedeki hedefi tam isabetle vurdu.