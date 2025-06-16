Netanyahu'dan açık tehdit! 'Tahran'ı tahliye edin, harekete geçiyoruz'

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, İranlılara 'Tahran'ı boşaltın' tehdidinde bulundu. İsrail'in yeni hava saldırılarıyla İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alacağını bildiren Netanyahu, İranlılara şehri terk etmeleri yönünde çağrı yaptı.İsrail hava kuvvetleri, Tahran semalarını kontrol altına aldı diyen katil Netanyahu, 'Biz, iki ana hedefimize ulaşmak üzereyiz. Bunlardan birinci nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve ikincisi de füze tehdidini bertaraf etmek' ifadelerini kullandı.Sözlerine devam eden katil Bibi, 'Tahran'da yaşayanlara sesleniyorum. Tahliye edin. Biz harekete geçiyoruz' ifadesini kullandı.Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, İran'ın batısından başkente kadar hava sahasının kontrolünün 3'te 1'ini ele geçirdiklerini söyledi.'İran'ı vurmaya devam edeceklerini' ifade eden ordu sözcüsü, şöyle konuştu:'İran'a karşı hava üstünlüğünü ele geçirdik. İran'ın batısından başkente kadar olan hava sahasını kontrol ediyoruz. Gece boyunca düzenlediğimiz saldırılarda 20 hedefi vurduk. Füze fırlatma rampalarının 3'te 1'ini yok ettik. İran'ı vurmaya devam edeceğiz.'