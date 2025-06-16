Zeyrek'in ardından hüzünlü seçim! Manisa'nın yeni belediye başkanı belli oluyor!

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, bugün saat 15.00'te olağanüstü toplanarak, kısa süre önce hayatını kaybeden Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yerine yeni başkanı seçecek. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği yapılacak seçimde, mevcut meclis üyeleri arasından belirlenecek yeni başkan, yerel seçimlere kadar Manisa'yı yönetecek.Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında yapılması beklenen toplantıda seçim gizli oylamayla gerçekleşecek. İlk iki turda üçte iki çoğunluk aranacak; bu sağlanamazsa üçüncü turda salt çoğunlukla yeni başkan belirlenecek. Siyasi kulislerde son iki gündür yoğun trafik yaşanırken, seçilecek ismin hem CHP içindeki dengeyi hem de Manisa'nın önümüzdeki dokuz aylık yönetimini belirleyecek olması toplantının önemini artırıyor.31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 57 oyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, CHP'li olarak bu göreve gelen ilk isim olmuştu. Zeyrek, 6 Haziran akşamı evinin havuzundaki makine dairesinde meydana gelen elektrik arızasını kontrol etmek isterken akıma kapılarak ağır yaralanmıştı. Üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Haziran Pazartesi günü saat 17.05'te hayatını kaybetti.Zeyrek'in ölümü sonrası başlatılan soruşturmada dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Bilirkişi raporlarına göre, havuzun enerji odasında kaçak akım rölesi çalışmıyordu; montaj hataları ve güvenlik mesafelerindeki ihlaller olayda belirleyici faktörler oldu. Soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alındı, üç kişi 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.Zeyrek'in vefatının ardından boşalan koltuğa geçecek isim, 2025 yerel seçimlerine kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni yönetecek.Yapılacak seçimde hüzünlü bir atmosfer ve siyasetten uzak bir durumda olması nedeniyle AK Parti başta olmak üzere diğer siyasi partiler örnek bir davranış sergileyerek aday çıkarmama kararı aldı.Seçim öncesinde CHP içinde öne çıkan dört isim var: Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan ve Meclis CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı.