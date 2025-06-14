İsrail’in saldırıları sonrası dünya diken üstünde: İran’da nükleer sızıntı alarmı!

İsrail İran savaşında gerilim had safhaya ulaştı... İsrail'in 13 Haziran'da İran'da düzenlediği saldırılarda çok sayıda kritik isim hedef alındı. Genelkurmay başkanı başta olmak üzere çok sayıda komutan ve bilim insanının hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail düzenlediği saldırılarda, İran'ın nükleer tesislerini de hedef aldı. Özellikle ülkenin en büyük nükleer tesisi olan Natanz'ın bombalanması, paniği artırdı! İran'da nükleer sızıntı alarmı yaşanırken uzmanalr peş peşe açıklamalar yaptı

Dünya nefesini tuttu İsrail İran savaşına kilitlendi. Tarafların gerilimi tırmandıran açıklamalarının ardından ilk hamle Siyonist İsrail'den geldi.İsrail'in cuma gecesi İran'a düzenlediği saldırılarda aralarında genelkurmay başkanı ve komutanların yanı sıra çok sayıda nükleer bilim insanı da hayatını kaybetti. 17 saatin ardından İran'dan İsrail'e misilleme saldırısı gelirken, gözler İran'ın nükleer tesislerine çevrildi.İran'ın nükleer tesisleri, İsrail saldırılarının ana hedefiydi. İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesislere saldırı düzenledi. İran'ın en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'daki nükleer tesisin de vurulduğu belirtildi.İsrail Ordusu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'da bir nükleer tesisi daha vurduklarını dile getirdi. İsfahan'daki tesiste, nükleer silah yapımında zenginleştirilmiş uranyumun yeniden dönüştürülmesi işleminin yapıldığını ifade eden Adraee, 'uranyum metal üretimi, zenginleştirilmiş uranyum dönüştürme altyapısı ve laboratuvarların' vurulduğunu iddia etti.İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, İsfahan'daki Şehid Reisi Nükleer Santrali'ne İsrail tarafından cuma akşamı saldırı düzenlendiğini belirtmişti.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki İsfahan nükleer tesislerinin çevresinde radyasyon ölçümlerinin yapıldığını söyledi. UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, 'İsfahan'daki nükleer tesisler, 13 Haziran'da birçok kez hedef alındı. Şu ana kadar tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış rapor edilmemiştir. UAEA, İran ile yakın temas halinde olmaya devam etmektedir' ifadelerine yer verildi.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Rafael Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına çevrimiçi katılarak kritik açıklamalara yer verdi. Grossi, 'Natanz Nükleer Tesisinde, İran'ın yüzde 60 oranına çıkarttığı 'Uranyum 235' pilot uranyum zenginleştirme kısmının üst tarafı imha edildi. Tesisteki elektrik altyapısı, elektrik trafo merkezi, ana elektrik güç kaynağı binası, acil durum güç kaynağı ve yedek jeneratörler de tahrip edildi' dedi.Grossi, tesisin içinde radyoaktif ve kimyasal kirlilik olduğunu ancak tesisin dışında radyasyon seviyesinde artış olmadığını söyledi. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Natanz Nükleer Tesisinin alt, yani önemli kısmını yok ettiğini iddia etmişti. Ancak Grossi, 'Tesisin altında saldırıya dair bir kanıt yok' ifadelerini kullandı.