Yeni itirafçılar yolda! İmamoğlu’nun psikolojisi bozulmuş!

Beyaz TV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan Şimdi Ne Olacak? programında gazeteci Hasan Basri Akdemir, Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programın sunuculuğunu Türker Akıncı'nın yaptığı yayında Akdemir, İmamoğlu'nun son dönemde ciddi bir fiziksel ve psikolojik çöküş yaşadığını iddia etti.“12-13 kilo verdiği, çok zayıfladığı söyleniyor” diyen Akdemir, “Tabii şartları da zor, kolay değil. Belediye başkanlığı, cumhurbaşkanı adaylığı… Bunlar zaten başlı başına ağır sorumluluklar. Üstüne bir de yakın çevresindeki isimlerin birer birer itirafçı olması psikolojik baskıyı artırdı” ifadelerini kullandı.Akdemir, İmamoğlu'na yakın isimler olan Ertan Yıldız, İlbak ailesi ve Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlıktan yararlandığını belirtirken, “Kendisine yakın bazı belediye başkanlarının da gözaltına alınıp tutuklandığı bir süreçte, soruşturma onun açısından iyi ilerlemiyor gibi görünüyor. Bu da onu yıpratıyor” dedi.Etkin pişmanlık kapsamında ifade verenlerin sayısının giderek arttığını vurgulayan Akdemir, “Şu an sayı 29'a çıktı. Dün üç yeni isim daha eklendi. Yeni itirafçıların yolda olduğu söyleniyor ancak bunların arasında belediye başkanı yok” açıklamasında bulundu.Programda dile getirilen bu iddialar, siyasi kulislerde yankı uyandırırken, soruşturmanın seyrine dair önemli ipuçları olarak değerlendiriliyor.