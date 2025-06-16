Yaraya benziyor ama öldürebiliyor! Sinsi tehlike o illerde görülüyor

Prof. Dr. Özbilgin, ‘Yakarca' sineklerinin ‘Leishmania' adlı paraziti taşıyarak insanlarda ölümcül olabilecek hastalıklara yol açabildiğini belirtti. Özbilgin, 'Bu parazitin neden olduğu hastalığın iki türü var. Biri halk arasında ‘Şark Çıbanı' olarak bilinen deri tipi, diğeri ise karaciğer ve dalağa kadar ilerleyerek ölüme neden olabilen sistemik formudur' dedi.Dünyada her yıl yaklaşık 2,5 milyon kişinin ‘Leishmania' paraziti nedeniyle hastalandığını belirten Özbilgin, bu hastalıktan 60 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.Küresel ısınmanın etkilerine de dikkat çeken Prof. Dr. Özbilgin, 'Yakarcalar sıcak havalarda çoğalıyor. İklim değişikliği, bu sineklerin hayat alanını genişletiyor. Ayrıca doğada köpek, fare, sıçan gibi birçok hayvanın bu paraziti taşıması da riski artırıyor' diye konuştu.Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı'nda dünyada görülen beş farklı ‘Leishmania' türünün tamamının teşhis edilebildiğini vurgulayan Özbilgin, 'Bu özellik Türkiye'de sayılı merkezde bulunuyor. Böylece doğru tanıyla tedavi süreci hızlanıyor' ifadelerini kullandı.Hastalığın en belirgin özelliğinin bir ay sonra çıkan ve uzun süre geçmeyen yaralar olduğunu söyleyen Özbilgin, 'Bu yaralar bazen 6 ay ile 1 yıl arasında iyileşiyor. Çocuklarda ise kilo kaybı, dalak ve karaciğer büyümesi, kansızlık gibi belirtiler görülebilir' dedi.Manisa'nın İzmir'den bile daha sıcak bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Özbilgin, 'Manisa'da mikro klima etkisi nedeniyle tropikal iklim şartları yaşanıyor. Bu da tropikal hastalıkların görülmesini kolaylaştırıyor. 'Yakarca'lar da bu ortamda rahatlıkla çoğalıyor' dedi.Vatandaşlara korunma yollarını anlatan Prof. Dr. Özbilgin, 'Cibinlik kullanmak, çöplüklerin ilaçlanması, açık bölgeleri kapatacak kıyafetler giymek gerekiyor. Özellikle yazın yüz ve ellerde görülen çıban benzeri yaralar ciddiye alınmalı. Eğer çevrede birkaç kişide benzer yaralar varsa mutlaka hekime başvurulmalı' uyarısında bulundu.Tanı konulan vakaların Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi altına alındığını kaydeden Özbilgin, tedavi sonrası hastaların düzenli olarak takip edildiğini de sözlerine ekledi.