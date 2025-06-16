Bilim insanlarından şaşırtan bulıuş! Havadan içme suyu elde eden cihaz geliştirdi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MIT) araştırmacılar, herhangi bir güç veya filtreye ihtiyaç duymadan havadan içme suyu çıkarabilen devrim niteliğinde bir cihaz geliştirdi.'Pasif atmosferik su toplayıcısı' adı verilen bu yenilikçi teknoloji, özellikle su kıtlığı çeken bölgeler için umut vadediyor.Cihaz, atmosferdeki su buharını emmek için dikey bir hidrojel paneli kullanıyor. Su emdiğinde genişleyen özel tasarımlı 'kubbeler' içeren bu hidrojel, su buharını emme kapasitesini artırıyor.Emilen buhar, güneş ışığıyla doğal olarak buharlaşıyor ve ardından soğuk bir cam yüzeyde yoğunlaşarak saf içme suyu olarak biriktiriliyor.Bu süreç, tamamen pasif bir şekilde, yani harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan işliyor.Geleneksel su toplayıcı tasarımlarındaki en büyük sorun, emilimi artırmak için kullanılan tuzların toplanan suya sızarak onu içilemez hale getirmesiydi.MIT ekibi, yeni bir mikro yapıya sahip hidrojel kullanarak ve sıvı gliserol ekleyerek bu sorunun üstesinden geldi.Pencere boyutundaki bir prototip, Kaliforniya'nın kurak Ölüm Vadisi'nde başarıyla test edildi.Cihazın, en kurak koşullarda bile diğer pasif ve hatta bazı aktif güçle çalışan tasarımlardan daha iyi performans gösterdiği gözlemlendi.