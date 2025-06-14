İsrail’in kalbi Tel Aviv’de büyük yıkım! İran’ın misilleme saldırıları gece boyu devam etti

Dünya nefesini tuttu bir kez daha Orta Doğu'da yaşanan gerilime kilitlendi. ABD Başkanı Trump'ın ve İran'ın gerilimi tırmandıran açıklamalarının ardından İsrail, cuma gecesi İran'a peşi sıra saldırı düzenledi.En kritik saldırıların hedef alındığı adeta 'nokta atışı' düzenlenen saldırılarda, İran'ın genelkurmay başkanı ve komutanları olmak üzere çok sayıda nükleer bilim insanı da hayatını kaybetti.İsrail'in gün boyu devam eden saldırılarına İran tam 17 saatin ardından cevap verdi. İntikam bayrağını göndere çeken İran, akşam saatlerinde Tel Aviv'e füzeler ile saldırı düzenledi.İsrail Savunma Bakanlığı binası da başta olmak üzere 7 yerin isabet aldığı belirtilirken İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, 'İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejime ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik 'Gerçek Vaad 3' operasyonu başlatıldı' denildi.İran'ın düzenlediği saldırılarda cadde ve ana arterlerde çukurlar oluştu, pek çok aracın da hasar gördüğü belirtildi. Bazı bölgelerde çıkan yangınlara müdahale edildiği, arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.Öte yandan İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, 2 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Bu uçaklardan birinin pilotunun ise esir alındığı belirtildi.Gece boyu İsrail'in kalbi Tel Aviv'de patlama sesleri duyulurken İsrail Ordu Sözcülüğü'nden, daha önce gerçekleştirilen saldırılara ait görüntülerin ve füzelerin isabet ettiği noktaların konum bilgilerinin internet ortamında paylaşılmaması konusunda bir kez daha uyarı geldi.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı.Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı. Böylece İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.İran'ın misilleme saldırıları sonrası gece boyu patlama seslerinin yükseldiği Tel Aviv'de pek çok bina yıkıldı. Yaşanan büyük yıkım gün aydınlanınca ortaya çıktı.