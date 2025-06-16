Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem maddesi İran-İsrail savaşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısına liderlik edecek. Toplantının ana gündem maddesini İran-İsrail savaşı oluştururken diğer yandan da masada terörsüz Türkiye, ekonomik ve bölgesel gelişmeler ve Gazze konusu yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da bugün kabineyi topluyor. Orta Doğu'da yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen İran-İsrail savaşının ana gündem maddesini oluşturacağı kabine toplantısında yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.Kabinede, ekim ayında başlayan ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararıyla sonuçlanan 'Terörsüz Türkiye' hedefinde gelinen son aşama değerlendirilecek.Sahadan gelen askeri ve istihbari raporlardan hareketle, terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin atılacak adımlar konuşulacak.Son günlerde İran ve İsrail arasında yaşanan karşılıklı saldırılar, bölgedeki tansiyonu yükseltirken, Türkiye'nin bu gelişmelere nasıl bir diplomatik yanıt vereceği toplantıda değerlendirilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle yürüttüğü diplomasi trafiği ve Türkiye'nin bölgedeki rolü ele alınacak.Ayrıca kabine toplantısında, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, enflasyon hedefleri ve yatırım politikaları da masaya yatırılacak. Özellikle yaklaşan emekli ve memur zammı öncesi, kabinenin kararları dikkatle takip edilecek.Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlı tavrı bugünkü Kabine'ye de yansıyacak. Gerek iç gerekse dış tehditlere karşı alınacak önlemlerin konuşulacağı Kabine'de PKK'nın silah bırakma süreci ve son gelişmeler gözden geçirilecek.