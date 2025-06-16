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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem maddesi İran-İsrail savaşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısına liderlik edecek. Toplantının ana gündem maddesini İran-İsrail savaşı oluştururken diğer yandan da masada terörsüz Türkiye, ekonomik ve bölgesel gelişmeler ve Gazze konusu yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem maddesi İran-İsrail savaşı
Ekleme: 16.06.2025 - 09:33 Güncelleme: 16.06.2025 - 09:35 / Editör: Fehmi Öztürk
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem maddesi İran-İsrail savaşı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da bugün kabineyi topluyor. Orta Doğu'da yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen İran-İsrail savaşının ana gündem maddesini oluşturacağı kabine toplantısında yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEĞERLENDİRİLECEK

Kabinede, ekim ayında başlayan ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararıyla sonuçlanan 'Terörsüz Türkiye' hedefinde gelinen son aşama değerlendirilecek.

Sahadan gelen askeri ve istihbari raporlardan hareketle, terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin atılacak adımlar konuşulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem maddesi İran-İsrail savaşı

İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ SALDIRILAR DA MASADA

Son günlerde İran ve İsrail arasında yaşanan karşılıklı saldırılar, bölgedeki tansiyonu yükseltirken, Türkiye'nin bu gelişmelere nasıl bir diplomatik yanıt vereceği toplantıda değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle yürüttüğü diplomasi trafiği ve Türkiye'nin bölgedeki rolü ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem maddesi İran-İsrail savaşı

EKONOMİDEKİ SON DURUM DA DEĞERLENDİRİLECEK

Ayrıca kabine toplantısında, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, enflasyon hedefleri ve yatırım politikaları da masaya yatırılacak. Özellikle yaklaşan emekli ve memur zammı öncesi, kabinenin kararları dikkatle takip edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem maddesi İran-İsrail savaşı

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlı tavrı bugünkü Kabine'ye de yansıyacak. Gerek iç gerekse dış tehditlere karşı alınacak önlemlerin konuşulacağı Kabine'de PKK'nın silah bırakma süreci ve son gelişmeler gözden geçirilecek.