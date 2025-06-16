Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ terör örgütüne büyük darbe

Terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruluyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 18 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli Terör Örgütü mensubunun yakaladığını duyurdu.İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı operasyonun detayları;"18 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 39 şüpheli Terör Örgütü mensubunu yakaladık. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ Terör Örgütüne üye oldukları, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. "