İsrailli savunma şirketlerine soğuk duş: Siyonist yetkili çılgına döndü! Türkiye’yi hedef aldı

Fransa, dünyanın en büyük havacılık fuarlarından birinin gerçekleştiği Paris'te, İsrail'in silahlarını sergilemesini engelledi.İsrail Savunma Bakanlığı, pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, Fransa'nın bu hamleyi pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı sessizce gerçekleştirdiğini ve İsrail'in silahlarının etrafına büyük siyah duvarlar inşa ettiğini duyurdu.İsrail Savunma Bakanlığı Genel Direktörü Amir Baram, Fransa'ya siyah duvarları kaldırma çağrısında bulundu ancak yanıt alamadı.Gazze'de on binlerce Filistinliyi katleden Siyonist İsrail'in savunma bakanlığı yetkilisi Baram alçak ifadelerle Türkiye'yi hedef almaktan da çekinmedi.Yine İsrail'in mağduru oynama kartını devreye sokan Baram, 'İsrail'in ayrımcı bir muameleye maruz kaldığını, oysa Çin ve Türkiye gibi ülkelerin böyle bir kısıtlamaya uğramadığını' iddia etti.The Jerusalem Post'a göre, Fransa'nın bu adımının arka planında, İsrail'in silah sergisi Fransa'ya ulaştıktan sonra İran'la savaş başlatması yer alıyor. Bu gelişmenin ardından Fransa, İsrail'den sadece savunma teknolojilerini sergilemesini, taarruz silahlarını ise geri çekmesini talep etti.İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:'Geçtiğimiz gece, Paris Air Show'un Le Bourget Havalimanı'nda başlamasına bir gün kala, Fransız hükümeti adına hareket eden fuar organizatörleri, İsrail savunma sanayisinin stantlarından taarruz silah sistemlerinin kaldırılmasını emretti.'Baram, Fransızların talebini reddetti. Bunun üzerine İsrail stantlarının etrafı siyah duvarlarla çevrildi.Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Fuar organizatörleri, bunun üzerine İsrail stantlarını diğer ülkelerinkinden ayıran ve arada fiziksel bir engel oluşturan siyah bir duvar inşa etti. Bu tek taraflı eylem, İsrailli savunma yetkilileri ve şirket temsilcileri stant kurulumlarını tamamladıktan sonra, gece yarısı sessizce hayata geçirildi.'Haziran 2024'te, Fransa hükümeti, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail'i fuardan tamamen men etmişti. Ancak bir Fransız mahkemesi, fuarın ilerleyen günlerinde İsrail'in katılımına izin verilmesini emretti.The Jerusalem Post, 'Görünüşe göre Fransa, Gazze saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik tepkisini bir ölçüde yumuşatıp yeniden davet etse de İran'la aniden patlak veren ve devam eden savaş, son anda kısmi bir boykota dönüşe neden oldu.' ifadelerini kullandı.