Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye sıcak yaz günlerine geçiş yaparken bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağış geçişleri görülmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahmin raporunu yayımlarken tam 26 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verdi. Uzman değerlendirmelerine göre bugün 4 ilde ise kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkileyebilir.Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Çankırı, Artvin, Muş ve Van çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tahminlere göre kalan bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.Diğer yandan bugün rüzgarın, İzmir, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu sebeple vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.BALIKESİR 13°C, 29°C Parçalı ve az bulutluEDİRNE 15°C, 32°C Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 17°C, 27°C Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 13°C, 31°C Parçalı ve az bulutluAFYON 9°C, 25°C Az bulutlu ve açıkİZMİR 19°C, 33°C Az bulutlu ve açıkMUĞLA 17°C, 33°C Az bulutlu ve açıkUŞAK 10°C, 27°C Az bulutlu ve açıkADANA 22°C, 34°C Parçalı ve çok bulutluANTALYA 24°C, 35°C Az bulutlu ve açıkHATAY 23°C, 30°C Sabah saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 12°C, 28°C Az bulutlu ve açıkANKARA 12°C, 25°C Parçalı ve az bulutluÇANKIRI 10°C, 24°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 10°C, 25°C Parçalı ve az bulutluKONYA 14°C, 26°C Parçalı ve az bulutluBOLU 7°C, 22°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 12°C, 27°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 17°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 14°C, 23°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAMASYA 12°C, 25°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlRİZE 16°C, 23°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 16°C, 25°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 16°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM 6°C, 21°C Parçalı ve çok bulutluKARS 6°C, 21°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 15°C, 30°C Parçalı ve az bulutluVAN 15°C, 23°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR 21°C, 34°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 19°C, 31°C Az bulutlu ve açıkMARDİN 22°C, 32°C Az bulutlu ve açıkSİİRT 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık