İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Naci Görür'den flaş uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin ardından Naci Görür'den uyarı geldi.

Deprem bilimci Naci Görür İstanbul'daki şiddetli depremin ardından uyarılarda bulundu.12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor.Zaman zaman da küçük depremler yapıyor.Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor