81 ilde bedava oldu! Tek kuruş para ödemeyeceksiniz

Sağlık Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan yeni uygulamayla artık ücretsiz aşılar arasına yenisi eklendi.Gebeler için koruyucu sağlık uygulaması için atılan yeni adım ile gebeliğin ikinci ve üçüncü trimester döneminde, 36. haftaya kadar uygulanan tetanoz ve difteri aşısına ek olarak boğmaca aşısı da eklendi.İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Aşı Çalışma Grubu üyesi Uzm. Dr. Selda Handan Karahan, yeni uygulama hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Karahan, Nisan ayından itibaren boğmaca aşısının tüm aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak uygulanacağını duyurdu. Uzm. Dr. Karahan, boğmaca hastalığının özellikle yenidoğanlar için ciddi bir risk taşıdığını vurguladı.Boğmaca enfeksiyonunun genellikle her 3-4 yılda bir salgınlar halinde görülebileceğini belirten Karahan, anne adaylarına uygulanacak aşı ile hem annenin hem de bebeğin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.