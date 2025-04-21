  • USD: 38,00 - 38,07
  • EURO: 43,21 - 43,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nevşehir'de 10 milyon TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında 15 gözaltı

Nevşehir merkezli soruşturmada kendilerini savcı ve avukat olarak tanıtıp, 12 ilde 56 kişiyi toplam 10 milyon TL dolandıran 15 şüpheli yakalanırken 4 firariyi arama çalışmaları sürüyor.

Ekleme: 21.04.2025 - 10:46 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:47 / Editör: Fehmi Öztürk
Nevşehir'de 10 milyon TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında 15 gözaltı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Nevşehir'de A.K.'yi telefonla arayarak kendini savcı ve avukat olarak tanıtan kişiler, bazı internet sitelerine üyelikten kaynaklı icra dosyalarından kurtulması için verilen hesaplara para göndermesini istedi.

Bunun üzerine A.K., 540 bin TL para gönderdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.K., polis merkezine giderek şikayette bulundu.

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

İstanbul ve Eskişehir'deki 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda Y.G., H.K., B.Ç., T.A., M.Ö., K.K., E.A., M.Ç.E., Y.A., D.B., U.E., H.H., U.T., E.K. ve M.A.B. yakalandı.

Nevşehir'de 10 milyon TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında 15 gözaltı

56 KİŞİYİ 10 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Firari 4 şüpheli aranırken, Nevşehir'e getirilen 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan şüphelilerin 12 ilde 56 kişiyi toplam 10 milyon TL dolandırdıkları, "PKK terör örgütüne üyelik" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve Fransa'da olduğu tespit edilen M.D.'nin şüphelileri yönlendirdiği öğrenildi.