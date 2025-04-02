Mesut Özil'den Ali Mahir Başarır'a: Vatanıma olan bağlılığım tartışma konusu olamazMesut Özil'den Ali Mahir Başarır'a: Vatanıma olan bağlılığım tartışma konusu olamaz

"Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim" diye Mesut Özil'e Ali Mahir Başarır, "Yerli ve milli kardeşim; sen hangi milli takımda oynadın?" diye sordu. Bu soruya ise Özil'den net bir cevap geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrısı yaptı.Özel, ayrıca 2 Nisan günü ülke genelinde bir tüketim boykotu düzenlenmesi çağrısında bulundu.Yapılan bu boykot çağrısına sessiz kalmayan Mesut Özil, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.'Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim. Toplumsal birliğimizi koruyalım' diyen Mesut Özil'in paylaşımına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yorum yaptı.Başarır, 'Yerli ve milli kardeşim; sen hangi milli takımda oynadın?' diye sordu.Mesut Özil ise bu soru karşısında sessiz kalmadı.Mesut Özil yaptığı paylaşımda şöyle dedi:Evet, Almanya Milli Takımı'nda forma giydim. Ancak vatanıma ve milletime olan bağlılığım, hiçbir zaman tartışma konusu olmamıştır ve asla olmayacaktır. Beni, şahsi çıkarlarını milletin menfaatinin önüne koyanlarla karıştırmayın. Bizlere düşen, bu millete layık olmak, onun hakkını ve emeğini korumaktır. Unutulmamalıdır ki, makamlar ve mevkiler, kişisel menfaat değil, milletin hizmet aracı olmalıdır.