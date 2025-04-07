AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantı basına kapalı gerçekleşti.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:'MYK gündemimiz yoğun. Terörsüz Türkiye süreci MYK gündemimizde.'GAZZE'DE İNSANİ DURUM VAHİM BOYUTTA'Gazze'de insani durum vahim boyutta. Netanyahu hükümetinin bu vahim bir tabloyu herkesin gözünün önünde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Uluslararası toplum sessiz. Netanyahu hükümeti cinayet şebekesi.'BAHÇELİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP ETTİ'Bahçeli terörsüz Türkiye sürecini yakından takip etti. Önemli değerlendirmeler ve uyarılarda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugünkü açılış konuşmasında terörsüz Türkiye'ye hedefine ulaşılması konusunda devlet kurumlarını senkronize bir şekilde faaliyet yürüttüğünü söylemiştir. Bu süreçte başarıya ulaşmak için yeni aşamaları hep birlikte göreceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamalar olacak.ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: NEGATİF SİYASETE İMZA ATTICHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel negatif siyasete imza attı. Sosyal hayatın çeşitli mekanlarını kendilerinden olanlar ve olmayanlar diyerek ayırarak sosyal bölücük denilen çok zararlı bir faaliyete imza atmaktadır. Bu vatandaşlarımız tarafından kabul görmemiştir, karşılık bulmamıştır.Büyük bir yanlışa imza atarak Özgür Özel, hükümetimizi ve cumhurbaşkanımızı hiçbir şekilde yanımızdan geçmeyecek ifadelerle etiketlemeye çalıştı. 'Cunta' ifadesinin kullanılması demokrasiye saygısızlığın bir neticesi olarak ortaya çıktı. CHP'nin yazılımı millet iradesiyle kavgalı.'HUKUKİ YANIT VERİLECEK'Hukuki süreç de olacaktır. Suriye diktatörü Esad'a kullanmadığı ifadeleri sayın cumhurbaşkanımıza kullanıyor. Siyasi-hukuki karşılıkları verilmeye devam edecektir.Özgür Özel döneminde CHP'nin düştüğü durum görülmüş şey değildir. Daha önce dönemlerde yabancı odaklardan yardım talep eden parti genel başkanı görülmemiştir.SORU-CEVAPCHP'NİN ANTALYA DİPLOMASI FORUMU İDDİASIBu gerçekten CHP'deki iddialar konusunda bu kadar çürük temelde siyaset inşa etmeye çalışmaları ibret verici. Antalya Diplomasi Forumu yapılacak, bir tek kişi gelmeyeceğini ifade etti. Herhangi bir şekilde Türkiye ile teması kesme gibi bir durum yok. Türkiye her zaman en çok randevu talep edilen ülkedir. AB, Türkiye ile ilgili bir yere saplanmışlar ve hep aynı konuları konuşuyorlar. Biz de diyoruz ki, 'Fasılları açalım, gereğini yerine getirmiyorsak, kapatırsınız'. Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi genişleme konusundaki vizyonsuzlukları yüzündendir. Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili kısır döngüye girme sebepleri vizyonsuzlukla ilgilidir. Genişlemeden sorumlu komiser Türkiye'ye gelip derdini anlatabilirdi.'ERDOĞAN-DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ BU HAFTA OLACAKBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti arasındaki görüşme bu hafta olacak.