İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki askeri harekatların büyük ölçüde genişletileceğini ve 'İsrail'in güvenlik bölgelerine dahil edilecek' geniş toprak parçalarının işgal edileceğini duyurdu.Katz, yaptığı açıklamada, çatışmaların yaşandığı bölgelerden büyük çaplı bir nüfus tahliyesi yapılacağını belirterek, Gazzelileri tehdit etti. Katz, saldırıların sona ermesinin tek yolunun Hamas'ın ortadan kaldırılması ve İsrailli rehinelerin geri verilmesi olduğunu bildirdi.İsrail ordusunun sözcüsü, salı günü geç saatlerde Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesindeki sakinlere evlerini terk edip zorla kuzeye gitmeleri talimatını verdi.Duyuru, İsrail'in Gazze'ye hava bombardımanını sürdürmesiyle geldi. Cenazelerin getirildiği Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ve Avrupa Hastanesi yetkililerine göre, İsrail'in güney Gazze'deki geceki saldırılarında en az 17 kişi katledildi.Geçtiğimiz ay CNN'e konuşan bir İsrailli yetkili ve konuya yakın ikinci bir kaynak, İsrail'in Gazze'ye büyük bir kara harekatı planladığını, bu harekat kapsamında on binlerce askerin Gazze'ye gönderilerek bölgenin büyük kısmının işgal edileceğini bildirmişti.CNN'e göre, yeni ve daha saldırgan genelkurmay başkanı Korgeneral Eyal Zamir liderliğindeki İsrail ordusu, haftalardır Gazze'de büyük ölçekli bir saldırı için çeşitli planlar hazırlıyor. Böyle bir karar, İsrail ordusunun bölgeyi işgal etmesine ve yıllarca sürecek çatışmalara neden olabilir.CNN, Gazze'ye yönelik uzun vadeli bir saldırının, çoğunluğu çatışma yerine rehinelerin serbest bırakılmasını isteyen İsrail kamuoyunda sert bir direnişle karşılaşabilir.İsrail kanlı planını devreye soktu: İşgal talimatı verildi!İsrailli rehinelerin aileleri forumu, çarşamba günü, askeri harekatların genişletildiği haberini duyunca 'dehşete düştüklerini' belirtti.Forumdan yapılan açıklamada, 'İsrail hükümeti, rehinelerin bir anlaşmayla serbest bırakılmasını ve saldırıların sona erdirilmesini sağlamak yerine, Gazze'ye daha fazla asker göndererek, aynı süreçleri tekrarlıyor' denildi.