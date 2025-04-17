Adana'da DEAŞ operasyonu! 6 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen, aynı zamanda sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 6 kişiyi takibe aldı.Kimlikleri belirlenen zanlılar için sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Türk vatandaşı M.Ö., A.K., Ö.I. ile Irak uyruklu F.H. ve A.U. ile Suriye uyruklu Ö.M. bulundukları adreslerde yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.