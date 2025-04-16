İzmir'de yol vermeyen kamyonun önünü kesti: Aracından inip saldırdı

İzmir'de iki sürücü arasındaki yol verme yarışı, gerginlik dolu anlara sahne oldu.Konak ilçesine bağlı Mürselpaşa Caddesi'nde seyreden bir otomobil sürücüsü, önünde seyreden kamyondan korna ve selektör ile yol istediAncak kamyon sürücüsü, otomobile yol vermedi.ARAÇLARINDAN İNİP KAMYONA SALDIRDILARBunun üzerine kamyon sürücüsüne sinirlenen sürücü ve araçtaki diğer kişi, otomobilden indi.2 kişi daha sonra kamyonu yumruklamaya ve sürücüye küfretmeye başladı.SALDIRI ANINI KAYDETTİKamyon sürücüsü ise o anları cep telefonu kamerasıyla videoya aldı ve oradan uzaklaştı.Görüntülerin ardından yolda aracını durdurup arkasındaki kamyona saldıran 2 kişiyi yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.ARACINDAN İNENİN ELİYETİNE EL KONULACAKÖte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de düzenlenen 'Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda duyurduğu yeni düzenlemeye göre, trafikte kavga eden sürücülere ağır yaptırımlar getirildi.Trafiği tehlikeye atan ve saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetlerine el konulacak.Bu düzenleme, trafik güvenliğini tehdit eden davranışlara karşı caydırıcı önlemler alınması amacıyla hayata geçirilecek.