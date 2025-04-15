Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, önemli konuların masaya yatırıldığı kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.





Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:



'ADALETİ, BARIŞI VE DİPLOMASİYİ ÖNCELEYECEĞİZ'



Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ekonomiden tarıma, dış politikadan güvenlik konuları dahil olmak üzere gündemimizdeki meseleleri etraflıca değerlendirdik. Aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.



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Zorbalıklar karşısında asla geri atmadan milletimizin hakkını en güçlü bir şekilde savunuyoruz. Güçlü Türkiye gerçeğine birçok alanda şahit olmaya başladık. 4. Antalya Diplomasi Forumu, Türk dış politikasının gücünü görme açısından önemliydi. 6 bini aşkın katılımcı iştirak etti. 50 oturumda eğitimin dönüştürücü gücünden iklim krizine kadar pek çok konu yetkin isimler tarafından ele alındı.



Gazze ve Suriye'ye dair oturumlar fevkalade önemliydi. İnsanlığın 5'ten büyük olduğunu bir kez daha söyledik. Filistin halkının yanında olduğumuzu belirttik. Karşılıklı saygı ve ortak menfaatler temelinde AB ile ilişkilerimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu belirttik.



Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade ettik. Bir uluslararası etkinliği daha başarıyla icra ettik. Bizlere bu gururu yaşatan Dışişleri Bakanlığımızı ve foruma destek veren tüm kuruluşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye olarak adaleti, barışı ve diplomasiyi öncelemeye devam edecek.'