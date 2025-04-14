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Beyaz Gazete
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Tiktok’ta paylaştığı video başını yaktı! 28 bin TL ceza kesildi

Hatay'da jandarmaya yakalanmamak için ters yöne girerek kaçan ve bu anları kaydederek Tiktok’ta paylaşan şahıslar yakalandı. Kural tanımaz motosiklet sürücüsüne 28 bin TL ceza kesildi.

Ekleme: 14.04.2025 - 09:53 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:58 / Editör: Fehmi Öztürk
Tiktok’ta paylaştığı video başını yaktı! 28 bin TL ceza kesildi
Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi mevkisi Expo yolunda ters yöne girerek jandarma ekiplerinden kaçan motosikletli şahsın o anlarını başka bir arkadaşı cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Tiktok’ta paylaştığı video başını yaktı! 28 bin TL ceza kesildi

BİR DE TİKTOK'TAN PAYLAŞTI
Trafiği tehlikeye düşüren ve bu anları kayıt altına alan şahıslar, görüntüleri Tiktok isimli sosyal medya uygulamasında paylaştı. Durum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; 'dur' ihtarına uymayan, ters yöne giren ve trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücü ve o anları kayıt altına alan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Motosiklet sürücüsüne 28 bin TL cezai işlem uygulanırken, 2 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.