Çiğli Belediyesi'nde grev kapıda! Anlaşma olmazsa 17 Nisan’da grev var

İzmir Çiğli Belediyesinde örgülü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodemsen arasında bir süredir devam eden ve 1130 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Belediyede örgütlü sendika 16 Nisan Çarşamba gününe kadar uzlaşma olmaması halinde 17 Nisan Perşembe günü greve çıkacaklarını duyurdu. Açıklama yapan sendika Çiğli halkından da destek istedi.YÜZDE 15.74'LÜK TEKLİF KABUL GÖRMEDİİzmir'in Çiğli İlçesinde belediye şirketi Çibel A.Ş'de örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodemsen arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadı. Yaşanan şok gelişme sonrası örgütlü sendika Çiğli Belediyesine 16 Nisan Çarşamba gününe kadar süre verdi. Sendika anlaşma sağlanamaması durumunda 17 Nisan Perşembe günü belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan 1130 işçinin iş bırakıp greve çıkacağını duyurdu. İşverenin yürütülen görüşmelerde yüzde 15.74 oranında maaşlara zam teklifinde bulunduğuna dikkat çeken sendika bu teklifin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.ÇİĞLİ HALKINDAN DESTEK İSTEDİLERÇiğli halkına çağrıda bulunan Genel İş Sendikası İzmir 10 No'lu şube yönetimi vatandaşlardan destek istedi. Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çiğli Belediyesi'nin şirketi Çibel'de çalışan biz işçiler, 22 Kasım'dan bu yana yürüttüğümüz toplu iş sözleşmesi sürecinde, ne yazık ki anlaşmaya varamadığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." İfadelerine yer verildi.ANLAŞMA OLMAZSA 17 NİSAN'DA GREV VARYaşamak için insanca bir ücret talep ettiklerini belirten sendika; "Bize sunulan teklifler, mevcut koşullarda geçinmemizi mümkün kılmıyor. Bu kentin temizliğini yapan, yollarını düzenleyen, parklarını yeşerten, sosyal hizmetlerini yürüten biz işçileriz. Emek veriyoruz, alın teri döküyoruz. Biz olmadan bu kentin çarkları dönmez. Eğer 16 Nisan Çarşamba günü gece yarısına kadar anlaşma sağlanamazsa, 17 Nisan Perşembe günü grev hakkımızı kullanacağız. Bu mücadele sadece bizim değil; emeğin, onurun ve adaletin mücadelesidir. Çiğli halkının da bu haklı taleplerimizde bizimle birlikte olacağına inanıyoruz. Çünkü biz kazanırsak, kazanan alın teri olacak!" ifadelerine yer verildi.