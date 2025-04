Türkiye’nin ikinci büyüğü olacak! Antalya'da gurur günü

Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirilecek Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binalarının önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, hava yolunun mesafeleri kısaltmanın ötesinde kültürel bağları güçlendiren, toplumlar arasında köprüler kuran ve ekonomik kalkınmayı destekleyen stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz konuma sahip olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, avantajlı coğrafi konumunun Türkiye'yi havacılıkta dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri yapmaya müsait kıldığını ifade etti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002'den bu yana sürdürdükleri sivil havacılık politikalarıyla sektörü özel işletmelere açarak rekabeti teşvik ettiklerini ve havacılıkta hızlı bir büyüme dönemini başlattıklarını anlatan Uraloğlu, Türkiye'yi 23 yılda dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri haline getirdiklerini kaydetti.Sivil havacılık tarihinin 20 Mayıs 1933'e uzandığını, 4 uçaklı ilk filonun 'Türk Hava Postaları' adı altında faaliyete başladığı bilgisini veren Uraloğlu, bu kurumun bugün 'Türk Hava Yolları' adıyla neredeyse tüm dünyayı kanatları altına aldığını vurguladı.Türkiye'de son hizmete sunulan Çukurova Uluslararası Havalimanı ile havalimanı sayısının 58'e yükseldiğine işaret eden Uraloğlu, '2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımız vardı. Adıyaman, Batman, Bursa Yenişehir, Çanakkale, İstanbul Sabiha Gökçen havalimanları gibi 16 havalimanımız, sivil havacılık açısından pasif durumdaydı. Bu 16 pasif havalimanımızı çağın gerektirdiği şekilde yenileyip sivil havacılığa açtık. Ayrıca İstanbul, Rize-Artvin, Ordu-Giresun, Zafer, Hakkari, Yüksekova Selahaddin Eyyubi, Hatay ve Şırnak Şerafettin Elçi gibi 16 yeni hava limanını daha sivil havacılığımıza kazandırdık. Son 23 yıl içerisinde her yıl istatistiki olarak yaklaşık 1,4 havalimanını hizmete açtığımızı görüyoruz.' dedi.'Örneğin Rize-Artvin Havalimanı'nı yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binası ve çay bardağı formundan esinlenilen kulesiyle inşa ettik. Çukurova Havalimanı da narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile Çukurova Bölgesi'nin yöresel kültürünü yansıtan mimari dokunuşlarla muhteşem bir eser oldu. Ülkemizi uluslararası havacılık merkezine dönüştüren İstanbul Havalimanı'mız da modern mimarisi ve İstanbul'un simgelerinden biri olan lale formuyla her görenin hayran kaldığı bir havalimanı oldu. Bölgesel havalimanları ile kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor, her şehre ayrı bir havalimanı yapmak yerine, stratejik noktalara konumlandırılan tesislerle geniş bir bölgeyi kapsıyor. Böylece hem maliyet düşüyor hem de daha fazla insan hava ulaşımından faydalanabiliyor. Örneğin Çukurova Uluslararası Havalimanı'mız, başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet ediyor.'Uçak pistlerinin bir ülkenin ekonomisi için olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Uraloğlu, yaptıkları yatırımlarla 2002 yılındaki 149 kilometrelik pist uzunluğuna 73,5 kilometre daha ekleyerek 222,5 kilometreye yükselttiklerini kaydetti.Uraloğlu, aktif havalimanı sayısını da Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının da açılmasıyla 58'den 60'a çıkaracaklarını, depremden etkilenen Malatya Havalimanı'na yeni terminal binası yaptıklarını, yeni Trabzon Havalimanı ile ilgili de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.Havalimanı sayısındaki artışın bilet satışlarına da yansıdığına işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Hava yolu yolcu sayımızın 2002 yılından itibaren Kovid-19 salgınının etkilerini yaşadığımız 2020 yılına kadar havacılık sektörümüzün gelişmesine paralel olarak düzenli arttığını gözlemliyoruz. Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020-2021 yıllarında bir düşüş söz konusu. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında 214 milyonun üstünde yolcu taşıyarak tüm zamanların rekorunu kırmış olduk. 2024 yılında da bu sayının üzerine çıkarak 230 milyon yolcu ile rekorumuzu tazeledik. 2002 yılından bu yana yaklaşık 3 milyar biletli yolcuya ülkemiz havalimanlarında hizmet sunuldu. Bu yıl yolcu sayısının daha da artacağını ve yaklaşık 240 milyon yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz. Bu yılın ilk 3 aylık döneminde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 45 milyon 175 bin 946'ya ulaştı. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 44 milyondu.'Bakan Uraloğlu, havacılık faaliyetinde kullanılan araç sayısının 2 bin 14'e, uçak sayısının 734'e, koltuk kapasitesinin de 145 bin 27'ye yükseldiği bilgisini verdi.Sektörde 2002 yılında 65 bin civarında olan çalışan sayısının 320 binin üzerine çıktığını anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:'Sektörün cirosu da 2,2 milyar dolardan yaklaşık 30 milyar dolara ulaşarak 14 kat arttı. 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle hareket ederek ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 175 olan hava ulaşım anlaşması sayımızla bu alanda dünyada en çok hava ulaşım anlaşması bulunan ülkelerin başında gelmekteyiz. Önümüzdeki 10 yılda bu ülkelerle de temas ederek 193 ICAO üyesinin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz. Yine 10 yıl içinde hava yolu işletmelerimizdeki uçak sayısını 729'dan 1458'e çıkarmayı planlıyor, pilot sayısını ise 12 bin 313'ten 24 bin 626'ya yükseltmeyi hedefliyoruz. Hava trafik kontrolörleri sayımız da şu anda 2 bin 87 olup 10 yıl içinde bu sayıyı da 4 bin 174'e çıkarmayı amaçlıyoruz.'Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binaları ve tamamlayıcı tesisleriyle sivil havacılık sektörünün gelişimine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:'2024 yılında havalimanımız, iç hatlarda 6,2 milyon, dış hatlarda ise 33 milyona yakın yolcu olmak üzere toplamda 39 milyon 230 bin yolcuya hizmet verdi. Bu yılın ilk 3 aylık döneminde Antalya Havalimanı'mız, 3 milyon 36 bin 451 yolcuya hizmet sundu. Ramazan Bayramı tatilinde yine rekorlara imza attı. 28 Mart-6 Nisan tarihlerinde Antalya Havalimanı'nda 4 bin 202 uçak trafiği gerçekleşerek 590 bin 189 yolcuya hizmet verildi ve 5 Nisan Cumartesi günü 78 bin 85 yolcu sayısına ulaşılarak bu yılın yolcu rekorunu kırıldı. Havalimanında sürekli artan yolcu talebi ve turizm sektörünün büyümesi, Antalya'da daha büyük kapasiteli bir tesise ihtiyacımız olduğunu gösteriyordu.'Havalimanının bu yılki yolcu sayısının yaklaşık 40 milyon 250 bin olacağını, 2029 yılında ise 45 milyona yaklaşacağını öngördüklerini anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:'Yarın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifiyle hizmete açacağımız yeni terminal binalarıyla Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ni 90 bin 143 metrekareden 224 bin metrekareye, İç Hatlar Terminali'ni ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye çıkarıyoruz. Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik. Uçak park pozisyon sayısını 108'den 176'ya çıkardık. Ayrıca VIP Terminali'ni 690 metrekareden 2 bin metrekareye, Genel Havacılık Terminali'ni ise bin 200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişlettik. Genel havacılık binamız CIP Terminali olarak da kullanılacak. Bu yatırımlarla Antalya Havalimanı, İstanbul Havalimanı'ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2. havalimanı olacak.'Uraloğlu, 927 milyon avroluk yatırım gerektiren bu projenin devletin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirildiğine dikkati çekti.Herhangi bir yolcu garantisi koymadan hayata geçirilen bu proje ile yüklenici firmalardan 25 yıl işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon kira geliri elde edeceklerini kaydeden Uraloğlu, kira bedelinin yüzde 25'i olan 2 milyar 138 milyon 750 bin avronun peşin ödendiğini söyledi.Uraloğlu, havalimanının turizm, ticaret ve istihdam alanlarında bölgeye büyük katkı sağlayacağını vurguladı.Uçak yakıtını deniz terminalinden havalimanına taşımak için 29 kilometrelik boru hattı imal ettiklerini dile getiren Uraloğlu, bu sayede şehir trafiğine yılda 60 bin tankerin giriş-çıkışını engellediklerini sözlerine ekledi.