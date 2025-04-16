Apple, yapay zeka özelliklerini geliştirmek için verilerinizi analiz edecek

Teknoloji devi Apple, yapay zeka (AI) alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Şirket, kullanıcı gizliliğini koruyarak yapay zeka yeteneklerini geliştirecek yeni bir yöntem geliştiriyor.Bu yöntem, cihazlardaki verileri analiz ederek, yapay zeka modellerinin daha doğru ve etkili sonuçlar vermesini sağlamayı amaçlıyor.Apple'ın yeni yöntemi, kullanıcı verilerinin cihazlarda saklanmasını ve doğrudan yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılmamasını esas alıyor.Şirket, öncelikle sentetik (yapay) veriler üretecek ve ardından bu sahte verileri iPhone, iPad ve Mac'teki Mail uygulamasındaki kullanıcı e-postalarından alınan örneklerle karşılaştıracak.Apple, bu sayede sentetik veri kümesinin hangi bölümlerinin gerçek kullanıcı mesajlarına en çok benzediğini belirleyebilecek.Bu yenilikçi yaklaşım, hem kullanıcı gizliliğini korumayı hem de yapay zeka modellerinin doğruluğunu artırmayı amaçlıyor.Apple, bu yeni yaklaşımın Apple Intelligence platformundaki metinle ilgili yetenekleri geliştirmeye yardımcı olacağını belirtiyor.Bu yetenekler arasında bildirim özetleri, Writing Tools'un düşünce sentezi özelliği ve mesaj özetleri bulunuyor.Yeni sistem, iOS ve iPadOS 18.5'in bir sonraki beta sürümünde ve macOS 15.5'te kullanıma sunulacak.