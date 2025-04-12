Tarihi forumda ikinci gün! Antalya Diploması Forumu gündeminde barış var

Başkan Erdoğan, ikinci günündeki temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile kahvaltıda bir araya geldi.Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.Başkan Erdoğan, Antalya'da bulunan Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov ile bir araya geldi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Macaristan Başbakan'ı Viktor Orban ile bir araya geldi.Başkan Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Orban ile görüşmesine ilişkin yapılan paylaşımda, 'Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki iş birliğinin güçlendiğini, ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayii gibi alanlarda atılacak yeni adımlarla ilişkilerin derinleştirilmesinin, iki ülkenin ortak menfaatine olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Avrupa'nın güvenlik ve refahı için Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini, bu konuda temasların devamının önemli olduğunu, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için de Türkiye'nin en başından beri ilkeli tutumunu sürdürdüğünü belirtti' ifadelerine yer verildi.Barzani ile Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile iş birliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Yapılan açıklamada Başkan Erdoğan görüşmede, Kuzey Irak'ta hükümet kurma sürecinin bir an önce tamamlanmasının bölgenin istikrarı için önem arz ettiğini, Kerkük'teki durumun da Türkiye tarafından yakından izlendiğini ifade etti.Başkan Erdoğan'ın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani'yi kabulüne ilişkin, 'Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Katar ile ilişkilerini kardeşlik hukuku içerisinde her alanda geliştirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Katar'ın bölgesel gerilimlerde oynadığı arabuluculuk rolünün değerli olduğunu, Gazze'de ateşkesin yeniden tesisi için gayretlerin devam ettiğini belirtti' açıklaması yapıldı.Başkan Erdoğan'ın Şara ile görüşmesinde Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'de yeniden kaos yaşanmasını isteyenlere fırsat verilmemesini memnuniyetle karşıladığını, gelecek yılların Suriye'de istikrarın, refahın ve huzurun yılları olacağını ifade etti. Başkan Erdoğan Türkiye'nin Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini, Suriye ile ticari ve ekonomik alanda iş birliğini canlandırmak için gayretlerin artırılması gerektiğini, diğer alanlarda da atılacak adımların değerlendirilebileceğini belirtti. Türkiye'nin Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini söyledi.Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun da dün Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretler yeni işbirliği kapılarını açtı. Özellikle savunma sanayisinde son dönemde gelişen iyi ilişkilerin, yakın dönemde yeni adımlarla pekiştirilmesi planlanıyor.Subianto'nun ziyareti kapsamında yeniden bir araya gelen iki ülke iş insanları da ilişkileri daha da derinleştirmek için cumhurbaşkanlarının çizdiği rotada ilerleme kararlılıklarını teyit etti.