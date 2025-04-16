Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Gül tutuklandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı 'ihaleye fesat karıştırma' ile 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine dün gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alınmıştı.TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİGül'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen Gül, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.Gül, savcılıkta alınan ifadesinin ardından 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.TUTUKLANDIGül, savcılıkta alınan ifadesinin ardından 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Fidan Gül, geçtiğimiz dakikalarda da tutuklandı.