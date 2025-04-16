Google, Android gereksinimlerini güncelledi: 32GB depolama zorunlu oluyor

Android işletim sistemi gelişmeye devam ederken, bu işletim sistemini çalıştıracak cihazların da daha yüksek standartları karşılaması gerekiyor.Android 15, önceki sürümlere kıyasla daha karmaşık bir yapıya sahip olduğundan, Android cihazların belirli bir minimum dahili belleğe sahip olması önem taşıyor.Daha önce, Android 13 veya Android 14'ü sorunsuz çalıştırabilmek için cihazlarda en az 16 GB dahili depolama alanı bulunması yeterliydi.Ancak, Android 15 ile birlikte bu gereksinim iki katına çıkarak minimum 32 GB'a yükseliyor.Google, belirlenen 32 GB'lık asgari depolama alanının yüzde 75'inin genellikle sistem uygulaması verileri, kullanıcı uygulamaları ve dosyaları ile önceden yüklenmiş sistem uygulamaları gibi çeşitli verileri barındıran veri bölümüne ayrılacağını belirtiyor.En az 32 GB dahili belleğe sahip olmayan akıllı telefonların ve tabletlerin, minimum gereksinimleri karşılamadıkları için Android 15'e yükseltilemeyeceği özellikle vurgulanıyor.Yeni değişikliklere rağmen, OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) şirketleri, 32 GB'tan az depolama alanına sahip giriş seviyesi Android akıllı telefonlar üretmeye devam edebilirler.Ancak, bu durumda şirketlerin bu cihazlara Google Mobil Hizmetleri'ni (GMS) dahil etmelerine izin verilmeyecek.Google, Android 15 için RAM (Rastgele Erişim Belleği) gereksinimlerini de biraz artırdı. Daha önce, yalnızca 2 GB RAM içeren Android 14 cihazları, Android Go Edition ile birlikte gönderilebiliyordu.Android 15'ten itibaren, 3 GB RAM'e sahip cihazlar da düşük bellek optimizasyonlarını (Android Go Edition) etkinleştirebilecek.Android 16'dan itibaren ise, RAM gereksinimi daha da artabilir ve Android'in düşük bellek optimizasyonlarını etkinleştirmek için 4 GB RAM'e sahip cihazlar gerekebilir.