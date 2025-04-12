Pistten çıkan uçak duvara çarptı! Yaralılar var
Fas'ta pistten çıkan küçük uçağın duvara çarpması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Fas'ın Fez kentindeki Fez-Saiss Havaalanı yakınlarında dün meydana gelen uçak kazasında 4 kişinin yaralandığı bildirildi. İniş sırasında pistten çıkan küçük bir uçağın havaalanı çevresindeki duvara çarpması sonucu mürettebattan 3 kişi ve bölgede bulunan 1 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın yaşandığı sırada uçakta yolcu bulunmadığını ve can kaybı olmadığını açıkladı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.