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Beyaz Gazete
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Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Bakan Yerlikaya İtalya adli makamlarınca; “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı” suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı "Assad Ali Gomaa Khodır" İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı
Ekleme: 12.04.2025 - 09:54 Güncelleme: 12.04.2025 - 09:57 / Editör: Fehmi Öztürk
Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı
Bakan Yerlikaya İtalya adli makamlarınca; “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı” suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı 'Assad Ali Gomaa Khodır' İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı