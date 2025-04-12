Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Bakan Yerlikaya İtalya adli makamlarınca; “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı” suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı 'Assad Ali Gomaa Khodır' İstanbul'da yakalandığını duyurdu.İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı