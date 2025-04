Emine Erdoğan'dan barış ve adil düzen çağrısı! 'Çocuklar uykularında bombalarla öldürülüyor'

Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü' konulu panelde konuştu. Panele Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan İslam Cumhuriyeti Pencap Eyaleti Başbakanı Maryam Nawaz Sharif, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut M. Özdil, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs, UNICEF Eğitim ve Ergen Gelişimi Küresel Direktörü Pia Rebello Britto konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılışını yapan Mahmut M. Özdil, 55 ülkede 583 eğitim kurumunda 70 binden fazla her inanç, her dil ve renkten öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek, 'Biz toprağı ekiyoruz' dedi.ADF-2025'in 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' temasının önemine dikkati çeken Emine Erdoğan, diplomasiye şimdi ziyadesiyle ihtiyaç olduğunu, insanlığın daha fazla çatışma ve savaşı kaldıramayacağını dile getirdi. Bu forumda uluslararası aktörleri barışın ve adil bir düzenin herkesi muzaffer kıldığı bir dünya imar etmeye davet ettiklerini söyleyen Erdoğan, 'Diplomasinin birleştirici gücüyle insanların aralarında açılmış uzun mesafeleri kapatmaya gayret edeceğiz ve insanlığa hoşgörü kültürünü yeniden ayağa kaldırmayı teklif edeceğiz. Buradan hareketle bizler de bu panel ile ayrışan dünyamızı içine düştüğü tuzaklardan çıkarmada eğitimin dönüştürücü gücüne vurgu yapmak istedik. Bu salondaki herkesin ortak amacı, insanlığı eğitimin aydınlık bir geleceğe açılan kapısında buluşturmaktır. Çünkü biliyoruz ki boş bir toprağa fidan ekerseniz, onun geleceğine gür bir orman hediye edersiniz. Nesillere nitelikli eğitim sunarsanız, toplumların ve büyük ölçekte ise dünyanın kaderini değiştirirsiniz' dedi.Eğitimin insan olmanın zirvesine doğru bir yolculuk olduğunu belirten Emine Erdoğan, 'Bu yolculukta bizi ileri taşıyan hangi donanımlarla yola çıktığımızdır. Eğer yanımıza aldığımız haritada güvenilir referans noktaları eksikse yarı yolda kalırız. Gerçek ve nitelikli bir eğitimin amacı ortaya insan eseri koymaktır. Modern dünya daha çok meslekleri icra edecek, mekanikleşmiş insan kaynağı yetiştirmeye odaklanıyor. Sayısız parçaya böldüğü bilgiden herkese bir parça veriyor, mikro uzmanlıklar üretiyor. Halbuki geçmişe baktığımızda medeniyetlerin birçok farklı disiplinde yetkin Hezarfenler yetiştirdiğini görüyoruz. Yani doktor olmakla İbni Sina olmak, mimar olmakla Mimar Sinan olmak, bilim insanı olmakla Katip Çelebi olmak arasında bir medeniyet tasavvuru farkı var. Türk mütefekkiri Nurettin Topçu, 'Bize bir insan mektebi lazım' der. Bir mektep ki bizi kendi ruhumuza kavuştursun. İnsanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin diyor. Böyle bir mektep ancak eğitimi medeniyet mirasıyla, ilimle, irfanla ve ahlakla bütünleştirerek kurulabilir' diye konuştu.Böyle bir eğitimin insana kazandırdığı ahlaki filtreden insanlığın hayrına hizmet etmeyen hiçbir şeyin geçemeyeceğini kaydeden Emine Erdoğan, 'Mesela siz ileri teknolojiyle kitleleri yok edecek silahlar üretmeyi aklınızın ucundan bile geçirmezsiniz. Onun yerine bu teknolojiyi insanları kıskacına almış hastalıkları iyileştirmeye seferber edersiniz. Bugün biz iklim değişikliğiyle mücadele eden dünyamızda tabiatla yeniden denge eksenli bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Karbon ayak izimizi, su ayak izimizi hesaplıyoruz. Bu yeni teknolojiyi çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Her ne kadar elimizden gelen tüm gayreti ortaya koysak da çevre bilincinin yine de yeteri kadar içselleştirilemediğini maalesef görüyoruz. Oysa Anadolu'nun büyük mutasavvıfı Yunus Emre, 'Yaratılanı severim, yaradandan ötürü' derken, bize hem tabiata hem de insanlığa yepyeni bir pencereden bakmayı öğretiyor. Bu bakışla artık ne kendimizi doğanın efendisi olarak görebiliriz, ne de onun üzerinde sömürüye dayalı bir tahakküm kurabiliriz' dedi.Türkiye Maarif Vakfı'nın gittiği her yere Türkiye'nin adil, kucaklayıcı ve barışçıl yaklaşımını da beraberinde götürdüğünü belirterek, yurt dışındaki eğitim faaliyetleri nedeniyle teşekkür eden Emine Erdoğan, 'UNESCO'nun yaptığı bir araştırmaya göre sadece temel okuma yazma becerilerine sahip olmak 171 milyon insanı aşırı yoksulluktan kurtarabilirdi. Çünkü yetişmiş her insan dönüştürücü bir güç haline gelir. Bulunduğu yerde büyük bir etki alanı oluşturur. Ailesini ve toplumu kalkındırır. Bilgisini ve becerilerini gelecek nesillere aktararak sürdürülebilirliğin aktörü olur. Ancak düşünün ki 2030'a 5 kala savaş bölgelerindeki milyonlarca çocuk hala eğitime erişemiyor. Hem de eğitim en temel insan hakkı iken. Büyük bir üzüntüyle ifade ediyorum ki, çocuklara yaşam hakkı bile sunamadığımız dünyamızda eğitim hakkı sıralamanın çok gerilerinde kalıyor' dedi.Filistin'de çocukların bırakın okula gitmeyi, düşünebilmeyi, uzatılan mikrofonlara 'Ölmek istiyorum. Çünkü savaş yüzünden yaşamaktan yoruldum' dediklerini kaydeden Emine Erdoğan, şunları söyledi:''Canın ne çekiyor' diye sorulan her çocuğun, normal şartlarda çikolata ya da dondurma demesi gerekirken, onlar yalnızca 'ekmek' diyebiliyor. 'Annen-baban nerede' diye soran gazetecilere, evde ya da işte demek yerine 'cennette' diyorlar. Dünyamız artık küçücük çocukları ağır kederlerle yoran, minik kalplerindeki yaşama sevinçlerini yok eden bir yer oldu. Çocukların hiçbir savaşın tarafı olamayacağını, insanlığın felce uğramış vicdanına hatırlatmamız gerekiyor. Unutmayalım ki çocukların uykularında bombalarla, füzelerle öldürüldüğü bir dünya, masumiyetini ilelebet kaybetmiştir. Kavgaların bittiği, çocukların neşeden başka bir duyguyu takmadığı, sırtlarında büyük dertleri değil, yalnızca okul çantalarını taşıdığı bir dünya diliyorum.'Pakistan'ın en büyük eyaleti olan Pencap'ın ilk kadın başbakanı Maryam Nawaz Sharif, ADF'ye katılmaktan büyük onur duyduğunu belirtti. Pencap'ta özellikle kız çocukları olmak üzere eğitim çalışmalarını anlatan Sharif, 'İlk kadın başbakan olarak karşıma çıkan zorluklar sadece eğitimin fiziksel altyapısını ayağa kaldırmak değil, aynı zamanda eğitime karşı olan yaklaşımı hızlı bir şekilde dönüştürüp küresel dünyadaki uygulamalara benzer hale getirmek. Pencap dünyadaki en iddialı eğitim programlarını uyguluyor. Sadece okuryazarlık, özgürleştirici değil, onları çok daha ileri taşıyacak uygulamalar ve doğrudan benim yönetimim altında 6 bini aşkın okul var. Pakistan'ın ilk yapay zeka üniversitesini de Pencap'ta kuruyoruz' dedi.Kız çocuklarının eğitimi için küresel bir sözleşme yapılması yönünde forum aracılığıyla dünyaya çağrıda bulunan Sharif, 'Bütün kız çocukları okula gitsin, kendini daha da yukarılara taşısın. Bir onur diplomasisi başlatalım. Sadece devletler olarak değil, insanlar olarak irtibat kuralım. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin Pencap'taki varlıklarının artırılması çağrısında bulunuyorum. İş birliği ve değişim programlarımızın daha parlak bir geleceği olmasını sağlayalım' diye konuştu.