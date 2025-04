Trafik cezaları artıyor, ehliyet şartları değişiyor: Bunu yapan sürücü 3 yıl men edilecek!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu trafik cezalarıyla ilgili 32 maddelik yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşti. Trafik cezaları yüzde 100 ile 200 oranında artıyor. Hız sınırlarını yılda 5 defa yüzde otuzdan fazla aşan sürücülerin ehliyetlerine 3 yıl, alkollü araç kullananların ehliyetine ise 1 yıl el koyulacak. Kırmızı ışık ihlalinde ehliyete el koyma 6 ay olacak. 65 yaş üstü sürücüler ise her yıl bir kez fiziksel ve psikolojik testlerden geçecek. İşte detaylar...

Trafik cezalarıyla ilgili yeni bir düzenlemenin gündemde olduğunu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde, 'Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair, 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız' dedi.Bakan Yerlikaya'nın duyurduğu düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı.Trafik cezaları yüzde 100 ile 200 oranında artıyor. Hız sınırlarını yılda 5 defa yüzde otuzdan fazla aşan sürücülerin ehliyetlerine 3 yıl, alkollü araç kullananların ehliyetine ise 1 yıl el koyulacak.Kırmızı ışık ihlalinde ehliyete el koyma 6 ay olacak. 65 yaş üstü sürücüler ise her yıl bir kez fiziksel ve psikolojik testlerden geçecek.Karayolları Trafik Kanunu'nda cezaları düzenleyen 32 maddede değişikliğe gidilecek. Kırmızı ışık ihlalinden kaynaklı cezalar, 2-3 katı oranında artacak. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme suçu da yeniden düzenlenecek. 65 yaşı üstü vatandaşlarının trafikte belli şartları sağlayamaması halinde trafikten ömür boyu men edilmesi de gündemde.32 MADDELİK YENİ DÜZENLEMEAK Parti önümüzdeki günlerde Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi için yeni yasa teklifi vermeye hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığının hazırladığı raporlar ve etki analizleri kapsamında son iki yılda meydana gelen trafik kazalarının sebepleri masaya yatırıldı.200 maddelik kanunda, 32 maddede değişikliğe gidilmesi uygun görüldü. Edinilen bilgiye göre, trafik cezaları oransal olarak yüzde 100 ila 200 oranında artırılacak. Kırmızı ışık ve aşırı hız ihlalinden kaynaklı cezalar caydırıcı hale getirilecek. Bu kapsamda, kırmızı ışık kuralını bir yıl içinde üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücülerin ehliyetlerine 3 ay süreyle el konulacak.Aynı yıl içinde kırmızı ışık kuralını ikinci kez üç defa ihlal edenlerin ehliyetlerine 135 gün, aynı suçu bir yıl içinde üç kez işleyenlerin sürücü belgelerine 180 gün süreyle el konulacak. Hız sınırlarını yıl içinde 5 kere yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal suçu işleyenlere ehliyetlerine uygulanan 1 yıl el koymanın cezası 3 yıla çıkarılacak.ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANA 10 YILYeni Şafak'ta yer alan bilgilere göre; Alkollü araç kullananların sürücü belgesine en az bir yıl süreyle el konulacak. 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen 6 aylık ehliyette el koyma cezası 1 yıla çıkarılacak. Üst sınırı 5 yıl ehliyete el konulması olan bu cezanın iki katı oranında artırılması da gündemde. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine el konulma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması da gündemde.İLERİ YAŞTAKİ SÜRÜCÜYE EHİLLİK KISTASI GELİYOREhliyet alma şartları da değiştirilecek. İleri yaşta araç kullanmada kaynaklı trafik kazaları da bu kapsamda değerlendirilecek. 65 yaşı üstü vatandaşlarının trafikte belli şartları sağlamaması halinde trafikten ömür boyu men edilmesi de gündemde. Fiziksel ve psikolojik yeterliliği olmayan 65 yaş üstü sürücüler trafiğe çıkamayacak. 65 yaş üstü her sürücü her yıl bir kez bu testlerden geçecek.